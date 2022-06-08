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مقرب من بوتين في الصورة.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بقصد إيذائه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 10:29 صباحا
مقرب من بوتين في الصورة.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بقصد إيذائه
أنجلينا جولي وبراد بيت في ويستوود (كاليفورنيا) في 8 ديسمبر 2008 (أ ف ب)
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يرى براد بيت أن أنجلينا جولي كانت تعلم أنه شديد التعلق بحقل كرمة لإنتاج النبيذ كانا يملكانه، قبل أن تبيع أسهمها فيه لأحد الأوليغارشيين الروس، متهما طليقته بأنها بذلك تقصدت إيذاءه.

وأورد بيت هذه الاتهامات في وثائق جديدة ضمها أخيرا إلى الدعوى المدنية، التي رفعها على جولي أمام محكمة في لوس أنجليس في وقت سابق من السنة الحالية، وفق «فرانس برس»، الأربعاء.

وأقام الزوجان العام 2011 شراكة مع عائلة بيران الفرنسية التي تعمل في زراعة الكرمة لإنتاج نبيذ «ميرافال كوت دو بروفانس»، على اسم قصرهما في بلدة فال (قرب كورانس في مقاطعة فار بجنوب شرق فرنسا).

وكان النجمان استحوذا العام 2008 على العقار الذي تبلغ مساحته 500 هكتار، بينها 50 هكتارا من الكروم.

مساكنة وطلاق
واحتضن القصر والأرض المحيطة به العام 2014 حفلة زفاف جولي وبيت بعد علاقة مساكنة استمرت سنوات، وما لبثا أن شرعا العام 2016 في إجراءات الطلاق المستمرة مذاك، وشهدت معارك قانونية طويلة أبرزها تلك المتعلقة بحضانة أبنائهما الستة.

وفي فبراير الفائت ، أقام الممثل دعوى على زوجته السابقة لكونها على قوله، باعت أسهمها في أكتوبر 2021، مع أن النجمين «اتفقا على ألا يبيع أي منهما حصته في عقار ميرافال من دون موافقة الآخر».

كذلك اتهمها بأنها كانت توقفت «منذ وقت طويل» عن المساهمة ماليا في ميرافال قبل إبرامها هذه الصفقة.

وفي نسخة محدثة من الدعوى اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أكد محامو الممثل أن «جولي كانت تبيت نوايا إيذاء حيال بيت» بإقدامها على هذا البيع.

ورأوا كذلك أن لدى صاحب شركة تصنيع المشروبات الروحية التي اشترت أسهم جولي في ملكية ميرافال رجل الأعمال الروسي يوري شيفلر «ارتباطات ونوايا ضارة».

- دعوى قضائية جديدة من براد بيت ضد أنجلينا جولي

وأبرزوا أن لشيفلر «علاقات شخصية ومهنية مع أفراد من الدائرة المقربة جدا لـ(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين»، مع أن شيفلر درج منذ مدة طويلة على انتقاد نظام بوتين، وتواجَهَ قضائيا مع الدولة الروسية العام 2002.

وقال شيفلر في بيان أصدره في مارس الفائت بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا إنه «منفي من روسيا» مذاك وأنه أطلق تسمية جديدة لماركة الفودكا الشهيرة التي ينتجها «تضامنا مع أوكرانيا».

وشدد محامو براد بيت على أن هذا الأمر لا ينفي كون هذه العلامة التجارية «ستولي» تُمثل في نظر عامة الناس «مرادفا لروسيا» مما يشكل «خطرا دوليا كبيرا» على مبيعات نبيذ ميرافال.

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