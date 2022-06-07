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رسائل هوغو وبالزاك وفلوبير للبيع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 01:51 مساء
رسائل هوغو وبالزاك وفلوبير للبيع
رسالة كتبها شارل بودلير في شبابه يعلن فيها عزمه على الانتحار عرضت ضمن مزاد علني في 4 نوفمبر 2018. (أ ف ب)
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تشهد العاصمة الفرنسية، الخميس، مزادا على رسائل لكبار الكتّاب الفرنسيين في القرن التاسع عشر، تنظمه دار «كورنيت دو سان سير».

ومن بين الكتّاب، المطروحة رسائلهم للبيع في المزاد، كل من فيكتور هوغو وأونوريه دو بالزاك وستندال وغوستاف فلوبير وجورج ساند وشارل بودلير وبول فيرلين، وفق «فرانس برس».

وتتولى دار «كورنيت دو سان سير» تنظيم المزاد على هذه الرسائل، فيما تتضمن المجموعة التي يملكها هاوي الأدب الأستاذ الجامعي السابق جان لوك ميرسييه، رسالة من هوغو إلى الصحفي المعجب به أوغست فاكري، كتبها في بروكسل العام 1866، يعبر فيها عن معارضته عقوبة الإعدام التي أعيد تطبيقها في جزيرة جيرزي.

رسالة مؤلِف «البؤساء»
قدر سعر رسالة مؤلِف «البؤساء» بما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف يورو. أما حصة فلوبير في المزاد فأربع رسائل إلى حبيبته لويز كوليه بين عامي 1846 و1853 قُدر سعر كل منها بنحو 15 الف يورو.

ويتناول فلوبير في إحدى هذه الرسائل عملية كتابة روايته «مدام بوفاري» ويقول عنها إن «لا غنائية فيها ... وشخصية المؤلف غائبة». ويضيف «ستكون قراءتها محزنة، وستتضمن أمورا فظيعة من البؤس والقذارة».

ومن المعروض للبيع أيضا رسالة الكاتبة جورج ساند إلى فلوبير عام 1868 (قُدرت قيمتها بما بين ستة آلاف وثمانية آلاف يورو)، تشكو فيها من أنه يعيش منعزلا.

ويُمثل القرن العشرون جيدا في هذه المجموعة، وخصوصا الأعمال السريالية. وقُدر سعر كولاج لأندريه بريتون بعنوان «إيكيب فانتوم» بما بين عشرة آلاف يورو و15 ألفا، وكذلك كتاب بالإنجليزية عن سلفادور دالي مع إهداء رسمه الفنان الإسباني.

أما القطعة الأعلى ثمنا (ما بين 40 و50 ألف يورو) فهي النسخة الأصلية من رواية «لو ريفاج دي سيرت» لجوليان غراك، مع رسالة من المؤلف إلى جان لوك ميرسييه يشرح فيها مشروعه الأدبي.

وبين القطع التي يضمها المزاد نسخة أصلية من رواية «إيمانويل» لإيمانويل أرسان ، مرفقة بصورة عارية للمؤلفة بعدسة بيار مولينييه، قُدر سعرها بما بين سبعة آلاف و ثمانية آلاف يورو. ويبلغ إجمالي محتويات المزاد 345 قطعة معروضة للبيع.

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