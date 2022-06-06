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شهد أحمد تستعد لإصدار ألبومها الغنائي الأول

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 03:09 مساء
شهد أحمد تستعد لإصدار ألبومها الغنائي الأول
شهد أحمد (خاص إلى بوابة الوسط)
alwasat radio

تصدر المغنية، شهد أحمد حسن، ألبومها الغنائي الأول قريبا، بعد نجاح أغنيتها «يا رب دايما خلينا»، والتي حققت خمسة ملايين مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعد شهد أحمد حسن واحدة من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، ولدت في السويد ودخلت عالم «يوتيوب» في العام 2018 ونشرت أول فيديو لها ولزوجها والذي حصد أكثر من 300 ألف مشاهدة خلال شهرين فقط. الأمر الذي دفع الثنائي للمزيد من مشاركة وصناعة المحتوى على منصة «يوتيوب».

مقاطع الفيديو التي نشرتها شهد وزوجها سرعان ما حظيت بتفاعل كبير من المشاهدين، حيث الحب والشغف والكوميديا حاضرة في مقاطع الثنائي.

وتتمتع شهد بخامة صوت رائعة، فيما تتحدث أغنية أغنيتها «يا رب دايما خلينا»، عن الأجواء العائلية، فيما ظهرت مقتطفات من حياة شهد برفقة زوجها وطفلتها الصغيرة ميرا في الفيديو الخاص بالأغنية.

وتقول شهد إنها لن تتوقف عند هذا الحد وستواصل في مجال الغناء، خصوصا بعد نجاح أغنيتها الأولى حيث تطمح لإصدار البوم غنائي كامل في المستقبل القريب لأن الغناء هو أحد أهم أحلامها.

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