وفاة مؤسس فرقة الروك الأميركية «بون جوفي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جون بون جوفي قائد فرقة «بون جوفي»، الإثنين، وفاة عازف الغيتار الأول والعضو المؤسس لفرقة الروك الأميركية، أليك جون ساتش، عن 70 عاما.

وحققت «بون جوفي» شعبية كبيرة في ثمانينات القرن العشرين بفضل أغنيات ناجحة على غرار «ليفين أون إيخ براير» و»يو غيف لاف إيه باد نايم» و»وانتد ديد أور ألايف»، وكانت الحفلات التي تحييها في الملاعب الرياضية خلال جولاتها العالمية تستقطب جماهير كبيرة.

وكتب جون بون جوفي على تويتر أن الراحل «كان جزءا لا يتجزأ من الفرقة بصفته عضوا مؤسسا فيها»، ولم يشر إلى سبب الوفاة.

وأضاف جون بون جوفي أن أليك جون ساتش كان صديق الطفولة لعازف الدرامز تيكو توريس وأحضر ريتشي سامبورا لحضور إحدى حفلات الفرقة قبل أن ينضم إليها لاحقا كعازف غيتار رئيسي.

شعبية جارفة

ولـ«بون جوفي» شعبية في مختلف أنحاء العالم، ولا تزال مبيعات ألبوماتها تُعتبر من الأعلى في تاريخ الروك، ولها مكان في قاعة مشاهير الروك آند رول.

بقي أليك جون ساتش مع الفرقة من 1983 إلى 1994، في حين تركها سامبورا العام 2013 ، لكنهما حضرا مع بقية أعضاء الفرقة الاحتفال بانضمامها العام 2018 إلى قاعة المشاهير إلى جانب فنانين كبار وفرق تاريخية مثل «بيتلز» و«رولينغ ستونز» و«ليد زيبلين» وبوب ديلان و«بينك فلويد».

كانت «بون جوفي» واحدة من أولى فرق الروك الغربية التي سُمح لها بإحياء حفلات في الاتحاد السوفياتي السابق بعد انفتاح الكتلة الشيوعية بفعل إصلاحات الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيف.