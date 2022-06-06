Atwasat

«دروبا».. صوت شعوب شرق السودان المهمشة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 09:38 صباحا
«دروبا».. صوت شعوب شرق السودان المهمشة
الموسيقي السوداني نور الدين جابر يعزف على آلته، 8 مايو 2022 خلال تسجيل في استوديو بمدينة أم درمان (أ ف ب)
alwasat radio

تتكون آلة فريدة من نصف غيتار ونصف دف، ليعزف بها نور الدين جابر، مع فرقته، ألحانًا وإيقاعات شعوب شرق السودان المهمشة.

وكل تدريب بالنسبة لجابر (47 عامًا) هو بمثابة حلم يتحقق مع فرقته المكونة من عازفي غيتار وساكسفون وعازفي إيقاع بالدف والطبلة، وفق «فرانس برس».

ويقول جابر المعروف بـ«نوري» وسط أفراد فرقة «دروبا» التي تعني بلغة «البجا» المحلية «فرقة الجبال»، «أبناء البجا مهمشون بالسودان ويسعون لعمل أي شيء من أجل تغيير وضعهم».

ويضيف: «الموسيقى لها دور بارز في تقوية وتعزيز وتسليط الضوء على قضيتهم، ونحن نسعى إلى إيصال صوتهم عن طريق الموسيقى».

الباجا هنا
وتعيش مجموعات من «البجا» حياة بدوية في جبال البحر الأحمر في شرق السودان يمتهنون الرعي، كما أن لهم امتدادات في كل من مصر وإريتريا.

وعانوا تمييزًا وحرمانًا من حكومات السودان المتعاقبة، خصوصًا إبان حكم عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود قبل إطاحته في العام 2019 بعد احتجاجات شعبية استمرت أشهرًا عدة، وذلك على الرغم من أنهم يقطنون منطقة غنية بالموارد، فموانئ البحر الأحمر هي الرئة الاقتصادية للسودان التي تمر عبرها كل تجارة السودان تصديرًا واستيرادًا، كما أنها المنفذ الذي يتم من خلاله تصدير نفط جنوب السودان إلى الخارج.

ويتحدر جابر من قبيلة «بجاوية» في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر التي يستهلم موسيقاه من ألحانها التراثية التي تعزف تقليديًا على الدفوف والطبول. وبعد تشكيل فرقته في العام 2006، أدخل آلات جديدة وتوزيعًا موسيقيًا جديدًا لتحديث ألحان «البجا».

أثناء التدريب، يقود الفرقة وهو يعزف على آلة مهجنة صنعها بنفسه من دف خاص بوالده وعنق غيتار كهربائي.

السودان المتعدد الأعراق
ينتمي أفراد فرقته إلى مجموعات إتنية من مناطق مختلفة في السودان المتعدد الأعراق، يقول بعضهم إن التعرف إلى موسيقى «البجا» وثقافتهم المغيبة استغرق منهم سنوات.

ويقول عازف الطبول محمد عبد العظيم: «ظلت ثقافة المركز العربي هي المهيمنة والقبائل الأخرى مغيبة، ونحن نحاول إظهار تنوعنا»، حسب «فرانس برس»..

ويشير جابر إلى أن موسيقيي «البجا» جابهوا قيودًا على مدى عقود. ويروي: «اعتدنا على إيقاف عروضنا بذريعة عدم وجود تصاريح عكس عروض الموسيقى العربية».

- فنان سوداني يستخرج ألوانه من القهوة والشاي والكركديه

بالنسبة لعازف الباص غيتار عبد الحليم آدم، الذي تعود جذوره إلى قبيلة «الفولاني» في دارفور، فإن الانتماء إلى الفرقة حالة عاطفية خاصة.

ويعيش إقليم دارفور منذ العام 2003 حالة اضطراب، بعد أن حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة البشير والميليشيات العربية الموالية لها. وقتل جراء النزاع قرابة 300 ألف شخص وتهجَّر ما بين 2 و5 ملايين من أبناء دارفور من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

ويقول آدم: «البجا ناضلوا مثلما فعلت قبائلنا في شمال دارفور وهم مهمشون». ويعتبر شرق السودان الأكثر فقرًا في بلد هو بدوره بين أفقر دول العالم.

وشارك «البجا»، كما غيرهم من المجموعات العرقية في مناطق مختلفة في السودان، في الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت البشير.

 الفترة الانتقالية
خلال الفترة الانتقالية التي تقاسم خلالها قادة الاحتجاج المدنيون السلطة مع العسكر بعد إطاحة البشير تحت ضغط شعبي، أغلقت قبائل «البجا» شرق السودان لأسابيع احتجاجًا على توقيع الحكومة اتفاقًا سياسيًا العام 2020 مع مجموعة قالوا إنها «لا تمثلهم».

بعد ذلك بوقت قصير، نفذ رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان انقلابًا أطاح المدنيين من السلطة. ولا يزال «البجا» يطالبون بتوسيع تمثيلهم في حكم البلاد.

أما جابر فيؤمن بأن فموسيقاه تعد له الطريق للفت أنظار العالم نحو نضال أبناء الإتنية التي ينتمي إليها. ويقول: «موسيقى البجا نافذة، هي وسيلة فعالة لانتقال قصتنا وجذب انتباه العالم إلى ما يحدث لأهل البجا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!

كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!
بعد ساعات من مجزرة فيلادلفيا بأميركا.. قتلى وجرحى في تينيسي

بعد ساعات من مجزرة فيلادلفيا بأميركا.. قتلى وجرحى في تينيسي
رسالة من نادال إلى جماهيره بعد التتويج بلقب «رولان غاروس» للمرة 14 في تاريخه

رسالة من نادال إلى جماهيره بعد التتويج بلقب «رولان غاروس» للمرة 14 في تاريخه
استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند

استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم

في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل القاعدة الدستورية

منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل ...
كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا
وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي

وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
«رئاسة الأركان»: ليبيا تشارك في تدريبات الـ«ناتو» بتركيا (صور)

«رئاسة الأركان»: ليبيا تشارك في تدريبات الـ«ناتو» بتركيا (صور)
خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء

خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
خليفة الفاخري.. شيء عن البدايات (نص مجهول)

خليفة الفاخري.. شيء عن البدايات (نص مجهول)
صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة

صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة
عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
بناء الدولة الليبية والاستراتيجية العشرية الأمريكية؟

بناء الدولة الليبية والاستراتيجية العشرية الأمريكية؟
«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة

«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
ديانا روس تغني في الاحتفالات بيوبيل الملكة إليزابيث
ديانا روس تغني في الاحتفالات بيوبيل الملكة إليزابيث
هل يدفع ضحايا العنف الأسري ثمن انتصار ديب على هيرد؟
هل يدفع ضحايا العنف الأسري ثمن انتصار ديب على هيرد؟
قصر أجودا متحف لكنز البرتغال الفريد
قصر أجودا متحف لكنز البرتغال الفريد
هل سرقت ماريا كاري أشهر أغانيها؟
هل سرقت ماريا كاري أشهر أغانيها؟
«شيرشاه» يهيمن على «أوسكار بوليوود»
«شيرشاه» يهيمن على «أوسكار بوليوود»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد ......
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما...
عقد الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد عام فناني ليبيا (صور)
عقد الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد عام فناني ليبيا (صور)...
محمد النعاس: «ميلاد» هو الجلاد والضحية.. وكتبت الرواية لأنقذه من غربته
محمد النعاس: «ميلاد» هو الجلاد والضحية.. وكتبت الرواية ......
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح (فيديو)
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها......
المزيد
«دروبا».. صوت شعوب شرق السودان المهمشة
«دروبا».. صوت شعوب شرق السودان المهمشة...
ليبيا تشارك في تأسيس اتحاد النقابات الموسيقية العربية
ليبيا تشارك في تأسيس اتحاد النقابات الموسيقية العربية...
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم...
«شيرشاه» يهيمن على «أوسكار بوليوود»
«شيرشاه» يهيمن على «أوسكار بوليوود»...
هل سرقت ماريا كاري أشهر أغانيها؟
هل سرقت ماريا كاري أشهر أغانيها؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط