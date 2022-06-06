«دروبا».. صوت شعوب شرق السودان المهمشة

القاهرة - بوابة الوسط

تتكون آلة فريدة من نصف غيتار ونصف دف، ليعزف بها نور الدين جابر، مع فرقته، ألحانًا وإيقاعات شعوب شرق السودان المهمشة.

وكل تدريب بالنسبة لجابر (47 عامًا) هو بمثابة حلم يتحقق مع فرقته المكونة من عازفي غيتار وساكسفون وعازفي إيقاع بالدف والطبلة، وفق «فرانس برس».

ويقول جابر المعروف بـ«نوري» وسط أفراد فرقة «دروبا» التي تعني بلغة «البجا» المحلية «فرقة الجبال»، «أبناء البجا مهمشون بالسودان ويسعون لعمل أي شيء من أجل تغيير وضعهم».

ويضيف: «الموسيقى لها دور بارز في تقوية وتعزيز وتسليط الضوء على قضيتهم، ونحن نسعى إلى إيصال صوتهم عن طريق الموسيقى».

الباجا هنا

وتعيش مجموعات من «البجا» حياة بدوية في جبال البحر الأحمر في شرق السودان يمتهنون الرعي، كما أن لهم امتدادات في كل من مصر وإريتريا.

وعانوا تمييزًا وحرمانًا من حكومات السودان المتعاقبة، خصوصًا إبان حكم عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود قبل إطاحته في العام 2019 بعد احتجاجات شعبية استمرت أشهرًا عدة، وذلك على الرغم من أنهم يقطنون منطقة غنية بالموارد، فموانئ البحر الأحمر هي الرئة الاقتصادية للسودان التي تمر عبرها كل تجارة السودان تصديرًا واستيرادًا، كما أنها المنفذ الذي يتم من خلاله تصدير نفط جنوب السودان إلى الخارج.

ويتحدر جابر من قبيلة «بجاوية» في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر التي يستهلم موسيقاه من ألحانها التراثية التي تعزف تقليديًا على الدفوف والطبول. وبعد تشكيل فرقته في العام 2006، أدخل آلات جديدة وتوزيعًا موسيقيًا جديدًا لتحديث ألحان «البجا».

أثناء التدريب، يقود الفرقة وهو يعزف على آلة مهجنة صنعها بنفسه من دف خاص بوالده وعنق غيتار كهربائي.

السودان المتعدد الأعراق

ينتمي أفراد فرقته إلى مجموعات إتنية من مناطق مختلفة في السودان المتعدد الأعراق، يقول بعضهم إن التعرف إلى موسيقى «البجا» وثقافتهم المغيبة استغرق منهم سنوات.

ويقول عازف الطبول محمد عبد العظيم: «ظلت ثقافة المركز العربي هي المهيمنة والقبائل الأخرى مغيبة، ونحن نحاول إظهار تنوعنا»، حسب «فرانس برس»..

ويشير جابر إلى أن موسيقيي «البجا» جابهوا قيودًا على مدى عقود. ويروي: «اعتدنا على إيقاف عروضنا بذريعة عدم وجود تصاريح عكس عروض الموسيقى العربية».

- فنان سوداني يستخرج ألوانه من القهوة والشاي والكركديه

بالنسبة لعازف الباص غيتار عبد الحليم آدم، الذي تعود جذوره إلى قبيلة «الفولاني» في دارفور، فإن الانتماء إلى الفرقة حالة عاطفية خاصة.

ويعيش إقليم دارفور منذ العام 2003 حالة اضطراب، بعد أن حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة البشير والميليشيات العربية الموالية لها. وقتل جراء النزاع قرابة 300 ألف شخص وتهجَّر ما بين 2 و5 ملايين من أبناء دارفور من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

ويقول آدم: «البجا ناضلوا مثلما فعلت قبائلنا في شمال دارفور وهم مهمشون». ويعتبر شرق السودان الأكثر فقرًا في بلد هو بدوره بين أفقر دول العالم.

وشارك «البجا»، كما غيرهم من المجموعات العرقية في مناطق مختلفة في السودان، في الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت البشير.

الفترة الانتقالية

خلال الفترة الانتقالية التي تقاسم خلالها قادة الاحتجاج المدنيون السلطة مع العسكر بعد إطاحة البشير تحت ضغط شعبي، أغلقت قبائل «البجا» شرق السودان لأسابيع احتجاجًا على توقيع الحكومة اتفاقًا سياسيًا العام 2020 مع مجموعة قالوا إنها «لا تمثلهم».

بعد ذلك بوقت قصير، نفذ رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان انقلابًا أطاح المدنيين من السلطة. ولا يزال «البجا» يطالبون بتوسيع تمثيلهم في حكم البلاد.

أما جابر فيؤمن بأن فموسيقاه تعد له الطريق للفت أنظار العالم نحو نضال أبناء الإتنية التي ينتمي إليها. ويقول: «موسيقى البجا نافذة، هي وسيلة فعالة لانتقال قصتنا وجذب انتباه العالم إلى ما يحدث لأهل البجا».