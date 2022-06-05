Atwasat

ليبيا تشارك في تأسيس اتحاد النقابات الموسيقية العربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 04:21 مساء
ليبيا تشارك في تأسيس اتحاد النقابات الموسيقية العربية
ليبيا توقع على البروتوكول التأسيسي لاتحاد النقابات الموسيقية العربية (الإنترنت)
alwasat radio

وقعت ليبيا على البروتوكول التأسيسي لاتحاد النقابات الموسيقية العربية، بالعاصمة التونسية في حضور 12 من أصل 16 نقابة عربية، وبرعاية المنظمة الدولية للحوكمة المحلية.

وتسعى المنظمة، بحسب كلمة لطفي بلعجي الناطق بالنيابة عن رئيستها الدكتورة أحلام العرفاوي، إلى «ربط جسور التعاون مع هذا المولود الجديد، لاسيما أن المنظمة بصدد مواكبة أولى خطوات هذا التأسيس، الذي وصفه بالواعد داعمًا منها للموسيقي والفن والثقافة عمومًا».

كما أشار بلعجي إلى أن المنظمة تسعى أيضًا من هذا التأسيس إلى الدفع قدمًا بالقطاع الموسيقي؛ لتوحيد صفوف الموسيقيين في الوطن العربي، مضيفًا أنها مؤسسة غير ربحية تعمل على تحقيق اللامركزية، وتسعى الى تكريس أهداف التنمية غير المستدامة وتحتكم إلى جملة من الكفاءات.

 توحيد النقابات الموسيقية العربية
تهدف التظاهرة، التي أُقيمت في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، إلى توحيد صف النقابات الموسيقية العربية وإرساء مبدأ التضامن في ما بينها، والدفاع عن المهن الموسيقية والفنانين والعازفين في كل البلدان المعنية.

ويشارك في هذا المؤتمر كل من تونس بصفتها البلد المنظم، وليبيا والمغرب ومصر وموريتانيا وسورية ولبنان وفلسطين والسودان والعراق والأردن والسعودية والكويت والبحرين وأخيرًا قطر، بمشاركة شرفية. وقدم عدد من نجوم الأغنية العربية العربية معزوفات موسيقية وطربية.

وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث تحتضن تونس مؤتمرًا تأسيسيًا لاتحاد النقابات الموسيقية العربية.

أحلام العرفاوي (أرشيفية: الإنترنت)
أحلام العرفاوي (أرشيفية: الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ تدابير «شجاعة» لوقف «المأساة» في السودان

الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ تدابير «شجاعة» لوقف «المأساة» في السودان
كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا
كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي

كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي
باشاغا: أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن

باشاغا: أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن
وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي

وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي
المشري: نرفض اتخاذ سرت مقرا للحكومة لأنها غير آمنة وبها مجموعات «فاغنر»

المشري: نرفض اتخاذ سرت مقرا للحكومة لأنها غير آمنة وبها مجموعات «فاغنر»
كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء

كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء
مع 298 ضحية خلال 3 أشهر.. تحذير أممي من استمرار خطر الألغام في ليبيا

مع 298 ضحية خلال 3 أشهر.. تحذير أممي من استمرار خطر الألغام في ليبيا
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة

أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
«رئاسة الأركان»: ليبيا تشارك في تدريبات الـ«ناتو» بتركيا (صور)

«رئاسة الأركان»: ليبيا تشارك في تدريبات الـ«ناتو» بتركيا (صور)
خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء

خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»

تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة للجسر الحديدي بطريق المطار

بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة ...
70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)

70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
10 أعوام على «غانغنام ستايل».. كيف أصبح مغنيها؟
10 أعوام على «غانغنام ستايل».. كيف أصبح مغنيها؟
ديانا روس تغني في الاحتفالات بيوبيل الملكة إليزابيث
ديانا روس تغني في الاحتفالات بيوبيل الملكة إليزابيث
هل يدفع ضحايا العنف الأسري ثمن انتصار ديب على هيرد؟
هل يدفع ضحايا العنف الأسري ثمن انتصار ديب على هيرد؟
قصر أجودا متحف لكنز البرتغال الفريد
قصر أجودا متحف لكنز البرتغال الفريد
هل سرقت ماريا كاري أشهر أغانيها؟
هل سرقت ماريا كاري أشهر أغانيها؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد ......
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما...
عقد الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد عام فناني ليبيا (صور)
عقد الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد عام فناني ليبيا (صور)...
محمد النعاس: «ميلاد» هو الجلاد والضحية.. وكتبت الرواية لأنقذه من غربته
محمد النعاس: «ميلاد» هو الجلاد والضحية.. وكتبت الرواية ......
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح (فيديو)
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها......
المزيد
ليبيا تشارك في تأسيس اتحاد النقابات الموسيقية العربية
ليبيا تشارك في تأسيس اتحاد النقابات الموسيقية العربية...
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم...
«شيرشاه» يهيمن على «أوسكار بوليوود»
«شيرشاه» يهيمن على «أوسكار بوليوود»...
هل سرقت ماريا كاري أشهر أغانيها؟
هل سرقت ماريا كاري أشهر أغانيها؟...
قصر أجودا متحف لكنز البرتغال الفريد
قصر أجودا متحف لكنز البرتغال الفريد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط