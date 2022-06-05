ليبيا تشارك في تأسيس اتحاد النقابات الموسيقية العربية

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت ليبيا على البروتوكول التأسيسي لاتحاد النقابات الموسيقية العربية، بالعاصمة التونسية في حضور 12 من أصل 16 نقابة عربية، وبرعاية المنظمة الدولية للحوكمة المحلية.

وتسعى المنظمة، بحسب كلمة لطفي بلعجي الناطق بالنيابة عن رئيستها الدكتورة أحلام العرفاوي، إلى «ربط جسور التعاون مع هذا المولود الجديد، لاسيما أن المنظمة بصدد مواكبة أولى خطوات هذا التأسيس، الذي وصفه بالواعد داعمًا منها للموسيقي والفن والثقافة عمومًا».

كما أشار بلعجي إلى أن المنظمة تسعى أيضًا من هذا التأسيس إلى الدفع قدمًا بالقطاع الموسيقي؛ لتوحيد صفوف الموسيقيين في الوطن العربي، مضيفًا أنها مؤسسة غير ربحية تعمل على تحقيق اللامركزية، وتسعى الى تكريس أهداف التنمية غير المستدامة وتحتكم إلى جملة من الكفاءات.

توحيد النقابات الموسيقية العربية

تهدف التظاهرة، التي أُقيمت في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، إلى توحيد صف النقابات الموسيقية العربية وإرساء مبدأ التضامن في ما بينها، والدفاع عن المهن الموسيقية والفنانين والعازفين في كل البلدان المعنية.

ويشارك في هذا المؤتمر كل من تونس بصفتها البلد المنظم، وليبيا والمغرب ومصر وموريتانيا وسورية ولبنان وفلسطين والسودان والعراق والأردن والسعودية والكويت والبحرين وأخيرًا قطر، بمشاركة شرفية. وقدم عدد من نجوم الأغنية العربية العربية معزوفات موسيقية وطربية.

وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث تحتضن تونس مؤتمرًا تأسيسيًا لاتحاد النقابات الموسيقية العربية.

أحلام العرفاوي (أرشيفية: الإنترنت)