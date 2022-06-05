«شيرشاه» يهيمن على «أوسكار بوليوود»

القاهرة - بوابة الوسط

حصد «شيرشاه» جائزتي أفضل فيلم هندي وأفضل مخرج، في حفل جوائز «أوسكار» بوليوود، الذي أُقيم في أبوظبي، السبت.

وكان متوقعًا أن يهيمن «شيرشاه»، الذي يروي قصة بطل الحرب الهندي فيكرام باترا، الذي قُتل في حرب الكارجيل العام 1999 مع باكستان، على أول حفل لجوائز أكاديمية الأفلام الهندية الدولية منذ العام 2019 بعد تلقيه 12 ترشيحًا، وفق «فرانس برس».

وقال المخرج فيشنوفاردان للحاضرين في ختام الحفل الصاخب، الذي استمر خمس ساعات في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، «أود أن أشكر أسرة فيكرام باترا لمساعدتي في صنع هذا الفيلم».

وحضر الحفل أبرز نجوم بوليوود، وتخلله فقرة رقص شرقي، ضمن عديد الفعاليات الراقصة، احتفاءً بصناعة السينما الهندية المعروفة بتقاليدها الموسيقية القوية. والهند هي أكبر منتج للأفلام في العالم.

- أبوظبي تحتضن حفل جوائز الأوسكار الهندية

وذهبت جائزة أفضل ممثل إلى فيكي كوشال عن فيلم «سردار أودام»، وهي دراما تصوِّر انتقام ثائر هندي من الضابط البريطاني الذي كان وراء مذبحة «أمريتسار» العام 1919.

وحصدت كريتي سانون جائزة أفضل ممثلة في فيلم «ميمي»، الدراما الكوميدية التي تتناول حياة الأمهات العازبات. كما فازت ساي تامهانكار بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن نفس الفيلم.

افتتح المضيف سلمان خان الحفل بدخول القاعة على ظهر دراجة نارية، وإلى جانبه إحدى الجوائز الذهبية.

وقال في القاعة المزدحمة: «شاهدنا في العامين الماضيين كيف أغلق العالم أبوابه، وفقد الكثيرون منا أحباء، فيما خسر آخرون وظائفهم. واجهنا عديد الصعوبات، لكننا تغلبنا جميعًا عليها»، وفق «فرانس برس».

وتابع الممثل الشهير: «عندما أعاد العالم فتح أبوابه ببطء، كانت قاعات السينما آخر من عاد للعمل. لكنها امتلأت أولًا. لقد أنقذتم صناعة السينما وكل من عمل في هذه الصناعة».

وخلال الحفل، قام تايغر شروف، نجل نجم الثمانينات جاكي شروف وأحد الممثلين الجدد، بنزع سترته لأداء الرقصة الافتتاحية.

السجادة الخضراء

في الخارج، سار على السجادة الخضراء - التي تحولت من اللون الأحمر في العام 2007 لدعم الوعي بالمناخ - نجوم بارزون من أمثال آيشواريا راي باتشان وأورفاشي راوتيلا، إلى جانب مسؤولين إماراتيين بينهم وزير الدولة للتسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.

بلغ إنتاج صناعة السينما الهندية 2.5 مليار دولار في العام 2019، علمًا بأن الهند تنتج أفلامًا أكثر من أي دولة أخرى. وتصدِّر الهند أيضًا مئات الأفلام بلغاتها الرسمية الأخرى البالغ عددها 21 كل عام.

لكن عمليات الإغلاق بسبب الجائحة دفعت الصناعة إلى حالة من الانهيار، مع تسجيل خسائر فادحة وإفلاس عشرات دور السينما الصغيرة. كما تراجعت أرباح وسائل الإعلام والترفيه في الهند بمقدار الربع إلى 18.7 مليار دولار في العام 2020، وفقًا لشركة «آيه واي».

وأدى إغلاق قاعات السينما إلى زيادة في الاشتراكات في منصات البث على الإنترنت، خصوصًا «نتفليكس» و«أمازون برايم».