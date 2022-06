هل سرقت ماريا كاري أشهر أغانيها؟

القاهرة - بوابة الوسط

يطالب فنان بتعويض قدره 20 مليون دولار، متهمًا المغنية الأميركية ماريا كاري، بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بسبب أغنيتها الشهيرة «آل أي وانت فور كريسماس إيز يو».

ويدعي المشتكي، آندي ستون، أنه شارك في كتابة وتسجيل أغنية تحمل الاسم نفسه في العام 1989، من دون أن يأذن باستخدامها على الإطلاق، بحسب نص الشكوى المقدمة، الجمعة، في لويزيانا جنوب الولايات المتحدة.

ويطالب المدعي بتعويض قدره 20 مليون دولار من ماريا كاري التي طرحت أغنيتها الشهيرة العام 1994، وفق «فرانس برس»

ويتهم آندي ستون المغنية ووالتر أفاناسييف الذي شارك في كتابة العمل الميلادي، بأنهما «شاركا عن علم وقصد ونية مسبقة في عملية تهدف إلى انتهاك» حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.

ولا تزال أغنية «آل أي وانت فور كريسماس إيز يو» من أنجح الأعمال الغنائية على الإطلاق: فقد تصدرت المبيعات في أكثر من 20 دولة، ويتم بثها على نطاق واسع كل العام.

وبيع من الأغنية الضاربة 16 مليون نسخة، ويقال إنها أدرَّت على ماريا كاري نحو 60 مليون دولار على مدى ثلاثة عقود.

في المقابل، حققت أغنية آندي ستون، المسجلة مع فرقته «فينس فانس آند ذي فاليانتس»، نجاحًا متواضعاً لدى محبي موسيقى الكانتري. وفيما تحمل الأغنيتان العنوان نفسه، فإنهما تختلفان في الموسيقى والكلمات.

ومع ذلك، يتهم آندي ستون المغنية، بعد نحو ثلاثين عامًا على طرح عملها، بالسعي إلى «استغلال الشعبية والأسلوب الفريد» لأغنيته مع إثارة «ارتباك».

وتشير الوثيقة المرفوعة إلى القضاء في لويزيانا إلى أن محامي المدعي اتصلوا بماريا كاري وشريكها في التأليف العام الماضي، لكنهم «لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق».

وفي المجموع، تم تسجيل 177 أغنية تحمل عنوان «All I Want for Christmas Is You» على الموقع الإلكتروني لمكتب حقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة.