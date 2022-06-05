Atwasat

هل سرقت ماريا كاري أشهر أغانيها؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 11:46 صباحا
هل سرقت ماريا كاري أشهر أغانيها؟
ماريا كاري (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يطالب فنان بتعويض قدره 20 مليون دولار، متهمًا المغنية الأميركية ماريا كاري، بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بسبب أغنيتها الشهيرة «آل أي وانت فور كريسماس إيز يو».

ويدعي المشتكي، آندي ستون، أنه شارك في كتابة وتسجيل أغنية تحمل الاسم نفسه في العام 1989، من دون أن يأذن باستخدامها على الإطلاق، بحسب نص الشكوى المقدمة، الجمعة، في لويزيانا جنوب الولايات المتحدة.

ويطالب المدعي بتعويض قدره 20 مليون دولار من ماريا كاري التي طرحت أغنيتها الشهيرة العام 1994، وفق «فرانس برس»

ويتهم آندي ستون المغنية ووالتر أفاناسييف الذي شارك في كتابة العمل الميلادي، بأنهما «شاركا عن علم وقصد ونية مسبقة في عملية تهدف إلى انتهاك» حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.

ولا تزال أغنية «آل أي وانت فور كريسماس إيز يو» من أنجح الأعمال الغنائية على الإطلاق: فقد تصدرت المبيعات في أكثر من 20 دولة، ويتم بثها على نطاق واسع كل العام.

- أغنية ماريا كاري الميلادية تستمر في الصدارة بعد 26 عامًا

وبيع من الأغنية الضاربة 16 مليون نسخة، ويقال إنها أدرَّت على ماريا كاري نحو 60 مليون دولار على مدى ثلاثة عقود.

في المقابل، حققت أغنية آندي ستون، المسجلة مع فرقته «فينس فانس آند ذي فاليانتس»، نجاحًا متواضعاً لدى محبي موسيقى الكانتري. وفيما تحمل الأغنيتان العنوان نفسه، فإنهما تختلفان في الموسيقى والكلمات.

ومع ذلك، يتهم آندي ستون المغنية، بعد نحو ثلاثين عامًا على طرح عملها، بالسعي إلى «استغلال الشعبية والأسلوب الفريد» لأغنيته مع إثارة «ارتباك».

وتشير الوثيقة المرفوعة إلى القضاء في لويزيانا إلى أن محامي المدعي اتصلوا بماريا كاري وشريكها في التأليف العام الماضي، لكنهم «لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق». 

وفي المجموع، تم تسجيل 177 أغنية تحمل عنوان «All I Want for Christmas Is You» على الموقع الإلكتروني لمكتب حقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا
كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي

كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي
وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي

وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي
كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء

كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة

أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»

تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة للجسر الحديدي بطريق المطار

بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة ...
70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)

70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
خليفة الفاخري.. شيء عن البدايات (نص مجهول)

خليفة الفاخري.. شيء عن البدايات (نص مجهول)
خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا

خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا
صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة

صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة
عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
بناء الدولة الليبية والاستراتيجية العشرية الأمريكية؟

بناء الدولة الليبية والاستراتيجية العشرية الأمريكية؟
الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!

الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
أبوظبي تحتضن حفل جوائز الأوسكار الهندية
أبوظبي تحتضن حفل جوائز الأوسكار الهندية
المبدع محمد الغرياني فنان بقلب طفل
المبدع محمد الغرياني فنان بقلب طفل
في لاس فيغاس.. حفلات زفاف يحييها إلفيس بريسلي
في لاس فيغاس.. حفلات زفاف يحييها إلفيس بريسلي
10 أعوام على «غانغنام ستايل».. كيف أصبح مغنيها؟
10 أعوام على «غانغنام ستايل».. كيف أصبح مغنيها؟
ديانا روس تغني في الاحتفالات بيوبيل الملكة إليزابيث
ديانا روس تغني في الاحتفالات بيوبيل الملكة إليزابيث
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد ......
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما...
عقد الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد عام فناني ليبيا (صور)
عقد الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد عام فناني ليبيا (صور)...
محمد النعاس: «ميلاد» هو الجلاد والضحية.. وكتبت الرواية لأنقذه من غربته
محمد النعاس: «ميلاد» هو الجلاد والضحية.. وكتبت الرواية ......
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح (فيديو)
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها......
المزيد
هل سرقت ماريا كاري أشهر أغانيها؟
هل سرقت ماريا كاري أشهر أغانيها؟...
قصر أجودا متحف لكنز البرتغال الفريد
قصر أجودا متحف لكنز البرتغال الفريد...
هل يدفع ضحايا العنف الأسري ثمن انتصار ديب على هيرد؟
هل يدفع ضحايا العنف الأسري ثمن انتصار ديب على هيرد؟...
ديانا روس تغني في الاحتفالات بيوبيل الملكة إليزابيث
ديانا روس تغني في الاحتفالات بيوبيل الملكة إليزابيث...
10 أعوام على «غانغنام ستايل».. كيف أصبح مغنيها؟
10 أعوام على «غانغنام ستايل».. كيف أصبح مغنيها؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط