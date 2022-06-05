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قصر أجودا متحف لكنز البرتغال الفريد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 09:50 صباحا
قصر أجودا متحف لكنز البرتغال الفريد
متحف الكنز الملكي البرتغالي في قصر بقي قيد الإنشاء 226 عامًا (الإنترنت)
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لا يزال قصر أجودا، في لشبونة، قيد الإنشاء منذ 226 سنة، وأخيرًا أصبح متحفًا للكنز الملكي البرتغالي، الذي يضم مجموعة من القطع الفريدة.

وأُقيم المتحف الذي فتح أبوابه، الخميس، في الجناح الحديث للقصر الأبيض المُصمم على الطراز النيوكلاسيكي والذي يطل على حي بيليم السياحي وشكل مقر إقامة لملوك برتغاليين، وفق «فرانس برس».

وقال مدير القصر والمتحف، خوسيه ألبرتو ريبيرو: «بعد الصدمة جراء الزلزال والتسونامي الناجم عنه العام 1755، قررت العائلة المالكة الاستقرار في هذا القصر بعيدًا من النهر وفي منطقة أقل تأثرًا بالنشاط الزلزالي».

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وعاش في القصر كذلك آخر ملوك أسرة براغانزا، هي آخر سلالة حكمت البرتغال، حتى قيام الجمهورية سنة 1910.

لكن أعمال تشييد القصر لم تنته في القرن التاسع عشر، إذ بقي جناحه الغربي غير مكتمل لأكثر من قرنين بسبب عدم توافر التمويل اللازم أو بسبب التغييرات التي طرأت على النظام السياسي.

وأتاح استثمار بقيمة 33,28 مليون دولار بناء هذا الجزء الناقص من القصر سنة 2021، في ظل هندسة معمارية عصرية ومع واجهة مخططة جاهزة لاستقبال متحف الكنز الملكي.

وشهد الافتتاح المنتظر للمتحف إقبالًا واسعًا بسبب أهمية المجموعة المعروضة فيه والتي تشمل أكثر من ألف قطعة عُرض بعضها للمرة الأولى، أبرزها المجوهرات الخاصة بالتاج البرتغالي والأغراض الذهبية المصاحبة له.

ولا تزال القطع التي يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة بين القرنين السابع عشر والعشرين مبعثرة ولا يستطيع زوار المتحف الاطلاع إليها.

وتبرز في ممرات المتحف التي يزعج ظلامها بعض الزوار، رموز القوة الملكية من تيجان إلى صولاجانات وشارات وميداليات، بالإضافة إلى أغراض ثمينة من بينها قطع ذهب او ماس من البرازيل.

واتُخذت تدابير خاصة في المتحف بسبب قيمة الأغراض المعروضة والتي يتجاوز بعضها المليون دولار.

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