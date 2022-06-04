Atwasat

في لاس فيغاس.. حفلات زفاف يحييها إلفيس بريسلي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 11:42 صباحا
في لاس فيغاس.. حفلات زفاف يحييها إلفيس بريسلي
حفلة زفاف تتمحور على موضوع إلفيس بريسلي في إحدى المصليات الكنسية في لاس فيغاس في 20 فبراير 2020 (أ ف ب)
alwasat radio

اعترضت الشركة التي تملك حقوق أعمال إلفيس بريسلي على زيجات تقام في لاس فيغاس، يحييها متشبهون بالمغني الأميركي الراحل.

ويقبل آلاف السياح سنويا على حفلات زيجات موقتة أو دائمة تقام في مدينة لاس فيغاس الأميركية، داخل قاعات تُستخدم ككنائس صغيرة ويحييها أشخاص يشبهون الـ«كينغ».

ولم تتقبل شركة «أوثنتيك براندز غروب» (إيه بي جي) تنظيم حفلات الزفاف هذه، إذ أنذرت المصليات الكنسية التي تعقد زيجات تتمحور على موضوع المغني الأميركي، بوقف نشاطاتها أو تطبيق القوانين المرتبطة بحق استخدام أعمال الـ«كينغ».

حقوق أعمال إلفيس بريسلي 
في الشهر الماضي، أرسلت «إيه بي جي» التي حازت حقوق أعمال إلفيس بريسلي سنة 2013 رسائل إنذار رسمية إلى الجهات التي تنظم الحفلات، ما أثار غضب الأشخاص الذين يشبهون بريسلي وأصحاب المصليات الكنسية ورئيس بلدية لاس فيغاس المعروفة بازدهار قطاع تنظيم حفلات الزفاف فيها.

وقال رئيس دائرة الأعراس في لاس فيغاس، إجايسن والي، إن «إلفيس بريسلي اتخذ من لاس فيغاس لفترة طويلة مكان سكن له وأصبح اسمه مرادفا للزواج فيها».

وتابع أن «دائرة الأعراس في فيغاس تتشارك المخاوف نفسها مع المصليات الكنسية والأشخاص الذين يشبهون المغني ويجسدون شخصيته، وهما جهتان يتعرض عملهما وبقاؤهما للخطر، وخصوصا أن عددا كبيرا منهم لا يزال يكافح للتعافي ماليا بعد الإغلاق الذي فرضته جائحة «كوفيد-19».

- «يونيفرسال» تستحوذ على حقوق أعمال إلفيس بريسلي

وقدمت «إيه بي جي» اعتذارها الخميس بعد إرسالها الإنذارات، مؤكدة أنها تدعم محبي إلفيس بريسلي.

وقالت الشركة في بيان: «نأسف لأن تواصلا جرى أخيرا مع عدد صغير من المصليات الكنسية أدى إلى إثارة بلبلة وقلق. فلم تكن نيتنا إحداث ردات الفعل هذه».

وأكدت أن «كل طرف يساهم في إبقاء أعمال إلفيس حية بين الأجيال الحديثة من معجبيه»، في إشارة إلى فنانين يعيدون تأدية أغنياته وأشخاص يشبهونه ومصليات كنسية ونواد تضم محبيه.

وأشار موقع «لاس فيغاس ريفيو-جورنال» الأربعاء إلى أن الشركة اقترحت على مصليات الكنائس المعنية مواصلة نشاطاتها في إطار «شراكات» مالية، كالحصول على حق استخدام أعمال إلفيس بموجب شراكة مالية سنوية.

حل لم يكن مطروحا
أوضحت كايلا كولينز، وهي شريكة في ملكية موقع «لاس فيغاس إلفيس ويدينغ تشابل دوت كوم» والمصلى الكنسي «ليتل تشابل أوف ذي هارتس» أن «الحل الذي قدمته الشركة ينص على دفع 20 ألف دولار سنويا مقابل أن نواصل ما نقوم به منذ تسع سنوات».

وتابعت أن «هذا الحل لم يكن مطروحا قبل أيام»، مضيفة «أعتقد أن تناول القضية من قبل الجهات الرسمية دفع الشركة للتفكير بهذا الاقتراح». وتستحوذ شركة «إيه بي جي» كذلك على حقوق أعمال مارلين مونرو ومحمد علي.

وتمثل حفلات الزفاف التي تتمحور على موضوع إلفيس بريسلي أو يحييها أشخاص يشبهون المغني نشاطات تدر أرباحا كبيرة في لاس فيغاس منذ سبعينات القرن الماضي.

وعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة إحدى الخدمات 1600 دولار وتشمل تنظيم حفلة زواج في المصلى الكنسي «فيفا لاس فيغاس» يحييها شخص يجسد إلفيس بريسلي بالإضافة إلى فرصة أمام الزوجين لركوب سيارة «كاديلاك» وردية اللون ومكشوفة تعود إلى العام 1964.

وتبلغ إيرادات هذا القطاع سنويا 2.5 مليار دولار، بحسب دائرة الزواج في لاس فيغاس،.

وأكد هاري شاهويان، وهو واحد من عشرات الأشخاص يشبهون إلفيس بريسلي في لاس فيغاس، لجريدة «لاس فيغاس ريفيو-جورنال» أنه أحيا «يوم الأحد 22 حفلة زفاف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي

كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي
وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي

وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي
كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء

كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء
بعد لقائه بوتين.. رئيس السنغال مطمئن بشأن أزمة الحبوب في أفريقيا

بعد لقائه بوتين.. رئيس السنغال مطمئن بشأن أزمة الحبوب في أفريقيا
«رولان غاروس»: نادال إلى النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته بعد انسحاب زفيريف

«رولان غاروس»: نادال إلى النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته بعد انسحاب زفيريف
القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر

القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر
سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات

سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات
عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب

عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب
في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»

في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»
في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر

في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة

أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
ماذا تعرف عن خلايا «هيلا الخالدة»؟

ماذا تعرف عن خلايا «هيلا الخالدة»؟
رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟

شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»

تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة للجسر الحديدي بطريق المطار

بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة ...
70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)

70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الجازولية» للإنشاد الصوفي تحيي حفلا بساقية الصاوي 16 يونيو
«الجازولية» للإنشاد الصوفي تحيي حفلا بساقية الصاوي 16 يونيو
تدشين أول منحوتة لموليير
تدشين أول منحوتة لموليير
رفض استئناف واينستين للحكم بإدانته في قضية اغتصاب
رفض استئناف واينستين للحكم بإدانته في قضية اغتصاب
أبوظبي تحتضن حفل جوائز الأوسكار الهندية
أبوظبي تحتضن حفل جوائز الأوسكار الهندية
المبدع محمد الغرياني فنان بقلب طفل
المبدع محمد الغرياني فنان بقلب طفل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد ......
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن...
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما...
عقد الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد عام فناني ليبيا (صور)
عقد الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد عام فناني ليبيا (صور)...
محمد النعاس: «ميلاد» هو الجلاد والضحية.. وكتبت الرواية لأنقذه من غربته
محمد النعاس: «ميلاد» هو الجلاد والضحية.. وكتبت الرواية ......
المزيد
ديانا روس تغني في الاحتفالات بيوبيل الملكة إليزابيث
ديانا روس تغني في الاحتفالات بيوبيل الملكة إليزابيث...
10 أعوام على «غانغنام ستايل».. كيف أصبح مغنيها؟
10 أعوام على «غانغنام ستايل».. كيف أصبح مغنيها؟...
في لاس فيغاس.. حفلات زفاف يحييها إلفيس بريسلي
في لاس فيغاس.. حفلات زفاف يحييها إلفيس بريسلي...
المبدع محمد الغرياني فنان بقلب طفل
المبدع محمد الغرياني فنان بقلب طفل...
أبوظبي تحتضن حفل جوائز الأوسكار الهندية
أبوظبي تحتضن حفل جوائز الأوسكار الهندية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط