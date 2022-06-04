في لاس فيغاس.. حفلات زفاف يحييها إلفيس بريسلي

القاهرة - بوابة الوسط

اعترضت الشركة التي تملك حقوق أعمال إلفيس بريسلي على زيجات تقام في لاس فيغاس، يحييها متشبهون بالمغني الأميركي الراحل.

ويقبل آلاف السياح سنويا على حفلات زيجات موقتة أو دائمة تقام في مدينة لاس فيغاس الأميركية، داخل قاعات تُستخدم ككنائس صغيرة ويحييها أشخاص يشبهون الـ«كينغ».

ولم تتقبل شركة «أوثنتيك براندز غروب» (إيه بي جي) تنظيم حفلات الزفاف هذه، إذ أنذرت المصليات الكنسية التي تعقد زيجات تتمحور على موضوع المغني الأميركي، بوقف نشاطاتها أو تطبيق القوانين المرتبطة بحق استخدام أعمال الـ«كينغ».

حقوق أعمال إلفيس بريسلي

في الشهر الماضي، أرسلت «إيه بي جي» التي حازت حقوق أعمال إلفيس بريسلي سنة 2013 رسائل إنذار رسمية إلى الجهات التي تنظم الحفلات، ما أثار غضب الأشخاص الذين يشبهون بريسلي وأصحاب المصليات الكنسية ورئيس بلدية لاس فيغاس المعروفة بازدهار قطاع تنظيم حفلات الزفاف فيها.

وقال رئيس دائرة الأعراس في لاس فيغاس، إجايسن والي، إن «إلفيس بريسلي اتخذ من لاس فيغاس لفترة طويلة مكان سكن له وأصبح اسمه مرادفا للزواج فيها».

وتابع أن «دائرة الأعراس في فيغاس تتشارك المخاوف نفسها مع المصليات الكنسية والأشخاص الذين يشبهون المغني ويجسدون شخصيته، وهما جهتان يتعرض عملهما وبقاؤهما للخطر، وخصوصا أن عددا كبيرا منهم لا يزال يكافح للتعافي ماليا بعد الإغلاق الذي فرضته جائحة «كوفيد-19».

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وقدمت «إيه بي جي» اعتذارها الخميس بعد إرسالها الإنذارات، مؤكدة أنها تدعم محبي إلفيس بريسلي.

وقالت الشركة في بيان: «نأسف لأن تواصلا جرى أخيرا مع عدد صغير من المصليات الكنسية أدى إلى إثارة بلبلة وقلق. فلم تكن نيتنا إحداث ردات الفعل هذه».

وأكدت أن «كل طرف يساهم في إبقاء أعمال إلفيس حية بين الأجيال الحديثة من معجبيه»، في إشارة إلى فنانين يعيدون تأدية أغنياته وأشخاص يشبهونه ومصليات كنسية ونواد تضم محبيه.

وأشار موقع «لاس فيغاس ريفيو-جورنال» الأربعاء إلى أن الشركة اقترحت على مصليات الكنائس المعنية مواصلة نشاطاتها في إطار «شراكات» مالية، كالحصول على حق استخدام أعمال إلفيس بموجب شراكة مالية سنوية.

حل لم يكن مطروحا

أوضحت كايلا كولينز، وهي شريكة في ملكية موقع «لاس فيغاس إلفيس ويدينغ تشابل دوت كوم» والمصلى الكنسي «ليتل تشابل أوف ذي هارتس» أن «الحل الذي قدمته الشركة ينص على دفع 20 ألف دولار سنويا مقابل أن نواصل ما نقوم به منذ تسع سنوات».

وتابعت أن «هذا الحل لم يكن مطروحا قبل أيام»، مضيفة «أعتقد أن تناول القضية من قبل الجهات الرسمية دفع الشركة للتفكير بهذا الاقتراح». وتستحوذ شركة «إيه بي جي» كذلك على حقوق أعمال مارلين مونرو ومحمد علي.

وتمثل حفلات الزفاف التي تتمحور على موضوع إلفيس بريسلي أو يحييها أشخاص يشبهون المغني نشاطات تدر أرباحا كبيرة في لاس فيغاس منذ سبعينات القرن الماضي.

وعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة إحدى الخدمات 1600 دولار وتشمل تنظيم حفلة زواج في المصلى الكنسي «فيفا لاس فيغاس» يحييها شخص يجسد إلفيس بريسلي بالإضافة إلى فرصة أمام الزوجين لركوب سيارة «كاديلاك» وردية اللون ومكشوفة تعود إلى العام 1964.

وتبلغ إيرادات هذا القطاع سنويا 2.5 مليار دولار، بحسب دائرة الزواج في لاس فيغاس،.

وأكد هاري شاهويان، وهو واحد من عشرات الأشخاص يشبهون إلفيس بريسلي في لاس فيغاس، لجريدة «لاس فيغاس ريفيو-جورنال» أنه أحيا «يوم الأحد 22 حفلة زفاف».