المبدع محمد الغرياني فنان بقلب طفل

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

الفنان التشكيلي محمد رمضان الغرياني، من مواليد مدينة طرابلس 1945، تخرج سنة 1970 في المعهد العالي للفنون بدبلوم يؤهله لتدريس التربية الفنية، مارس تخصصه في وزارة الإعلام والثقافة، حتى العام 1982، ومنه وحتى العام 1985 أدار «غاليري» دار ليبيا للفنون التشكيلية.

شارك في عديد المعارض الداخلية، منها «معرض الستة» بدار الفنون ومعرض جماعي بدار الفقيه حسن بقاعة «عبد المنعم بن ناجي» ومعرض «رؤى» صحبة عدد من الفنانين بقاعة غدامس بالفندق الكبير ومعرض جماعي بقاعة محمد الأغا ومعرض جماعي بالقبة الفلكية ومعرض جماعي بقاعة أوزو ومعرض جماعي بالدار الليبية للفنون ومعرض جماعي بقاعة ذات العماد، والمهرجان الأول للفنون التشكيلية في مدينة غدامس والمعرض الأول للفنون التشكيلية لدعم أطفال غزة ومهرجان النهر الصناعي في مدينة بنغازي والمعرض السنوي العام للفنون التشكيلية برواق أكاكوس.

مشارك في معارض داخلية وخارجية طوال 42 سنة!

كما شارك في عديد المعارض الخارجية، في سويسرا وألمانيا والنمسا وروسيا والمغرب والجزائر وتونس وأفريقيا الوسطى وجنوب أفريقيا، ومالطا. أما آخر مشاركاته، مثلما ذكر في حواره مع السيدة أسماء بن سعيد، عبر هذه البوابة، فكان في مهرجان المحرس في تونس 2004-2005 والمعرض الدولي للفنون التشكيلية في مدينة سوسة التونسية، شارك في الأسبوع الثقافي الليبي في عمان 2010.

أقام معرضة الفردي الأول بعد 43 سنة من الإبداع

وعلى الرغم من هذه المشاركات المتنوعة والشهيرة لم يقدم معرضاً شخصياً لأعماله الباهرة، إلا يوم 24/2/2013 بفندق «الودان» تحت عنوان «انطباعات فنية». وذلك يعني، أنه لم يقدم نفسه، بصورة فردية، إلا بعدما بلغ من العمر 68 عاماً، وبعدما مارس الإبداع لأكثر من 43 سنة!