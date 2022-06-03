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رفض استئناف واينستين للحكم بإدانته في قضية اغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 04:17 مساء
رفض استئناف واينستين للحكم بإدانته في قضية اغتصاب
المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين خلال إحدى جلسات محاكمته (أ ف ب)
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رُفِض الاستئناف، الذي تقدم به المنتج السينمائي السابق، هارفي واينستين، إلى محكمة في نيويورك، للحكم الصادر العام 2020 بإدانته في قضية اغتصاب.

وهي جرائم جنسية كان ظهورها إلى العلن العام 2017 بمثابة الشرارة لانطلاق حركة «#مي تو»، وفق «فرانس برس».

وتوصل القضاة الخمسة في محكمة الاستئناف في نيويورك بالإجماع إلى قرار بتأييد الحكم الصادر في فبراير 2020 بإدانة واينستين، وذاك الصادر في مارس من السنة نفسها بحبسه 23 عاما في قضية اعتداء جنسي العام 2006 واغتصاب العام 2013.

وأُعلِن عن الاستئناف في فبراير 2020 لكنه لم يقدم فعليا، إلا في أبريل 2021 بسبب جائحة «كوفيد-19».

هل تأثرت هيئة المحلفين؟
اعتبر وكلاء الدفاع عن واينستين أن هيئة المحلفين في محكمة مانهاتن، التي نظرت في القضية يومها تأثرت بجلسة خلال المحاكمة شاركت فيها نساء من غير المدعيات.

إلا أن القضاة ردوا هذه الحجة معتبرين أن الشاهدات قدمن للمحكمة «معلومات مفيدة» تسمح للمحلفين «بفهم كامل لطبيعة العلاقة» بين هارفي واينستين وضحاياه.

وكان الكشف عن قضايا الاعتداءات الجنسية التي اتُهم بها واينستين اعتبارا من أكتوبر 2017 أدى إلى إطلاق حركة «#مي تو» العالمية المناهضة لممارسات التحرش والاعتداءات الجنسية.

- هارفي واينستين ينفي التهم الموجهة إليه

ويمضي االرجل البالغ 70 عاما عقوبة بالسجن حاليا في أحد سجون كاليفورنيا حيث ينتظر محاكمة جديدة بتهمة الاعتداء الجنسي على خمس نساء. وسيدفع المنتج النافذ السابق ببراءته، علما أنه يواظب دائما على التأكيد أن علاقاته مع المدعيات تمت برضاهن.

وفي المجموع، اتهمت نحو 90 امرأة واينستين بالتحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي، بينهن الممثلات أنجلينا جولي وغوينث بالترو وسلمى حايك وروزانا أركيت، لكن عددا من هذه القضايا سقط بمرور الزمن، إذ يعود بعضها إلى العام 1977.

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