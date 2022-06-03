«الجازولية» للإنشاد الصوفي تحيي حفلا بساقية الصاوي 16 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد فرقة «الجازولية» للإنشاد الصوفي، لتقديم أول حفل للموسيقى الروحية، بقاعة النهر، في تمام الساعة السابعة مساء الخميس 16 يونيو الجاري، بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك (وسط القاهرة).

ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل، مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية والموشحات والقصائد الخاصة بالطريقة الجازولية، والتي تهدف لإحياء التراث الصوفي ونشر رسالة الحب والتسامح والتعايش مع الآخر، وفقا لبيان.

وتهتم فرقة «الجازولية» بنشر تراث الموسيقى الروحية الصوفية، وذلك للحفاظ على أصول التراث الصوفي، كما تضم الفرقة مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الأعمار، ويقدمون أعمالهم في حالة روحية من الإنشاد الصوفي والابتهالات والذكر والمديح في حب الله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم.

«فرقة الجازولية» أسسها العارف بالله جابر حسين أحمد الجازولي العام 1950، وذلك من أجل إلقاء الضوء على الطريقة الجازولية الحسينية الشاذلية، والتي يحتل إنشادها مكانة عالمية متميزة وذلك لما تجمع في ألحانها بين الموسيقى الكلاسيكية والحديثة على نحو يلائم جميع الأذواق والأعمار.

واستطاعت الفرقة حديثا بإشراف الدكتور سالم جابر الجازولي أن تحقق انتشارا واسعا للطريقة الجازولية في الخارج، حيث شاركت بعدة حفلات للإنشاد الصوفي بالمهرجانات الدولية، منها مهرجان روحانيات للموسيقى الكلاسيكية بالنمسا العام 2014، والمهرجان الدولي للموسيقى الأوروآسيوية في روسيا العامين 2015 و2016 وغيرهم.