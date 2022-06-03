Atwasat

«الجازولية» للإنشاد الصوفي تحيي حفلا بساقية الصاوي 16 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 03:23 مساء
«الجازولية» للإنشاد الصوفي تحيي حفلا بساقية الصاوي 16 يونيو
الملصق الدعائي لحفل فرقة «الجازولية» للإنشاد الصوفي بساقية الصاوي (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

تستعد فرقة «الجازولية» للإنشاد الصوفي، لتقديم أول حفل للموسيقى الروحية، بقاعة النهر، في تمام الساعة السابعة مساء الخميس 16 يونيو الجاري، بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك (وسط القاهرة).

ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل، مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية والموشحات والقصائد الخاصة بالطريقة الجازولية، والتي تهدف لإحياء التراث الصوفي ونشر رسالة الحب والتسامح والتعايش مع الآخر، وفقا لبيان.

وتهتم فرقة «الجازولية» بنشر تراث الموسيقى الروحية الصوفية، وذلك للحفاظ على أصول التراث الصوفي، كما تضم الفرقة مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الأعمار، ويقدمون أعمالهم في حالة روحية من الإنشاد الصوفي والابتهالات والذكر والمديح في حب الله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم.

«فرقة الجازولية» أسسها العارف بالله جابر حسين أحمد الجازولي العام 1950، وذلك من أجل إلقاء الضوء على الطريقة الجازولية الحسينية الشاذلية، والتي يحتل إنشادها مكانة عالمية متميزة وذلك لما تجمع في ألحانها بين الموسيقى الكلاسيكية والحديثة على نحو يلائم جميع الأذواق والأعمار.

واستطاعت الفرقة حديثا بإشراف الدكتور سالم جابر الجازولي أن تحقق انتشارا واسعا للطريقة الجازولية في الخارج، حيث شاركت بعدة حفلات للإنشاد الصوفي بالمهرجانات الدولية، منها مهرجان روحانيات للموسيقى الكلاسيكية بالنمسا العام 2014، والمهرجان الدولي للموسيقى الأوروآسيوية في روسيا العامين 2015 و2016 وغيرهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)

70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)
بعد الخسارة أمام الأرجنتين.. مانشيني يعد بثورة تغيير في المنتخب الإيطالي

بعد الخسارة أمام الأرجنتين.. مانشيني يعد بثورة تغيير في المنتخب الإيطالي
100 يوم من الحرب.. كم نسبة السيطرة الروسية على أوكرانيا.. وهل يحدث انفصال؟

100 يوم من الحرب.. كم نسبة السيطرة الروسية على أوكرانيا.. وهل يحدث انفصال؟
محمد صلاح: أود التنازل عن كل الجوائز من أجل إعادة نهائي الأبطال

محمد صلاح: أود التنازل عن كل الجوائز من أجل إعادة نهائي الأبطال
منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن

منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»

قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
بايدن يتابع عن كثب.. ماذا حدث في أوكلاهوما؟

بايدن يتابع عن كثب.. ماذا حدث في أوكلاهوما؟
القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»

القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»
أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022

أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022
هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 مليون دولار تعويضا

هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 ...
حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا

حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا

خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا
صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة

صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة
عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
المحجوب تحاضر عن البحرية الطرابلسية بمركز المحفوظات
المحجوب تحاضر عن البحرية الطرابلسية بمركز المحفوظات
بيل كوسبي يواجه اتهامه بالاعتداء الجنسي على مراهقة قبل 50 عاما
بيل كوسبي يواجه اتهامه بالاعتداء الجنسي على مراهقة قبل 50 عاما
هل يعيد جوني ديب إحياء مسيرته المهنية؟
هل يعيد جوني ديب إحياء مسيرته المهنية؟
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
النيابة العامة بنيويورك تصادر آثارا مصرية في «متروبوليتان»
النيابة العامة بنيويورك تصادر آثارا مصرية في «متروبوليتان»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد ......
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن...
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما...
عقد الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد عام فناني ليبيا (صور)
عقد الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد عام فناني ليبيا (صور)...
محمد النعاس: «ميلاد» هو الجلاد والضحية.. وكتبت الرواية لأنقذه من غربته
محمد النعاس: «ميلاد» هو الجلاد والضحية.. وكتبت الرواية ......
المزيد
رفض استئناف واينستين للحكم بإدانته في قضية اغتصاب
رفض استئناف واينستين للحكم بإدانته في قضية اغتصاب...
تدشين أول منحوتة لموليير
تدشين أول منحوتة لموليير...
«الجازولية» للإنشاد الصوفي تحيي حفلا بساقية الصاوي 16 يونيو
«الجازولية» للإنشاد الصوفي تحيي حفلا بساقية الصاوي 16 يونيو...
النيابة العامة بنيويورك تصادر آثارا مصرية في «متروبوليتان»
النيابة العامة بنيويورك تصادر آثارا مصرية في «متروبوليتان»...
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط