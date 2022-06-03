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النيابة العامة بنيويورك تصادر آثارا مصرية في «متروبوليتان»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 01:28 مساء
النيابة العامة بنيويورك تصادر آثارا مصرية في «متروبوليتان»
قطع أثرية صادرتها النيابة العامة في نيويورك ويعود تاريخها إلى سنة 54 إلى 68 بعد الميلاد وتظهر صورة بورتريه لاحدى النساء (أ ف ب)
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أظهرت وثيقة رسمية أن قاضية، في المحكمة العليا بنيويورك، أمرت بمصادرة خمس قطع أثرية مصرية كانت في حوزة متحف متروبوليتان، يُحتمل أن تكون في الأساس قطعا مسروقة.

وضعت النيابة العامة في نيويورك يدها على القطع الخمس، أخيرا، تنفيذا للأمر الصادر في 19 مايو، حسب «فرانس برس».

وتشكل هذه الخطوة تطورا جديدا في إطار تحقيق تجريه السلطات الفرنسية، في شأن تهريب الآثار يطال المدير السابق لمتحف اللوفر.

وجه امرأة
من تلك القطع رسم لوجه امرأة يعود تاريخه إلى ما بين سنتي 54 و68 بعد الميلاد، وتبلغ قيمته نحو 1.2 مليون دولار، إضافة إلى خمس قطع صغيرة من الكتان رُسم عليها مشهد من سفر الخروج ويعود تاريخها إلى ما بين سنتي 250 و450 قبل الميلاد، وتبلغ قيمتها 1.6 مليون دولار.

وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام في مانهاتن إن «مصادرة القطع حصلت بموجب هذه المذكرة»، مضيفا أن هذه الخطوة تندرج ضمن «التحقيق نفسه» الذي أطلقته باريس ويوجه أصابع الاتهام إلى المدير السابق لمتحف اللوفر جان-لوك مارتينيز.

ووُجهت إلى مارتينيز، في 25 مايو، تهمة «التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظمة وغسل الأموال عن طريق التسهيل الكاذب لأصول ممتلكات متأتية من جريمة أو جنحة»، كما وُضع تحت الرقابة القضائية. وهو ينفي هذه التهمة «بأكبر قدر من الحزم»، وفق وكلاء الدفاع عنه.

متحف متروبوليتان
يوضح موقع «ذي أرت نيوزبايبر» الذي نقل الخبر أن متحف متروبوليتان في نيويورك اشترى القطع الأثرية الخمس بين العامين 2013 و2015.

وأشار المتحف، الخميس، إلى بيان سابق كان لفت فيه إلى أنه يشكل «ضحية لمنظمة إجرامية دولية» وأكد أنه «مستعد للتعاون» مع السلطات.

وسبق أن أعاد المتحف سنة 2019 إلى مصر تابوتا ذهبيا اشتراه عام 2017 لكن تبين أنه سُرق العام 2011 الذي شهدت مصر خلاله تحركات واحتجاجات واسعة.

واضطر المتحف لأن يلغي معرضا كان مخصصا لهذا التابوت الذي صُمم لنجم عنخ، وهو كاهن كان في خدمة الإله حرشف.

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ويسعى التحقيق الذي أطلقته فرنسا إلى تحديد ما إذا كان متحف اللوفر أبوظبي قد حصل على عدد من مئات القطع الأثرية التي سُرقت خلال مرحلة «الربيع العربي» في بلدان كثيرة من الشرقين الأدنى والأوسط.

وذكر تقرير للنيابة العامة في مانهاتن سنة 2019 ان عددا من الأطراف المتهمة، من بينهم صاحب معرض في هامبورغ الألمانية روبن ديب احتُجز احتياطيا، متورطون في قضية بيع هذا التابوت إلى متحف متروبوليتان.

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