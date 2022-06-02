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احتجاج إيراني رسمي على مشاركة «العنكبوت المقدس» في «كان»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 يونيو 2022, 11:57 صباحا
احتجاج إيراني رسمي على مشاركة «العنكبوت المقدس» في «كان»
المخرج الدنماركي من أصل إيراني علي عباسي والممثلة زار أمير إبراهيمي في «كان السينمائي» 22 مايو 2022 (أ ف ب)
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تقدمت إيران باحتجاج رسمي لدى فرنسا على مشاركة فيلم «العنكبوت المقدس»، في مهرجان كان السينمائي، الذي اختُتم الأسبوع الماضي.

ويروي الفيلم قصة جرائم سفاح قتل بائعات هوى في مدينة مشهد المقدسة، وهو من إخراج الدنماركي من أصل إيراني علي عباسي، ونالت عنه الإيرانية المقيمة في الخارج زر (زهرا) أمير إبراهيمي، جائزة أفضل ممثلة، وفق «فرانس برس».

وتؤدي أمير إبراهيمي دور صحفية شابة من طهران، تتعقب بنفسها سفاحًا ارتكب سلسلة جرائم قتل أودت بحياة مومسات في مشهد بشمال شرق إيران، والتي تعد من أبرز المدن المقدسة لدى الشيعة لكونها تحتضن مرقد الإمام الرضا، ثامن الأئمة المعصومين.

احتجاج رسمي إلى الحكومة الفرنسية
قال وزير الثقافة والتوجيه الإسلامي، محمد مهدي اسماعيلي، للتلفزيون الرسمي «تقدمنا باحتجاج رسمي إلى الحكومة الفرنسية عبر وزارة الخارجية»،

وتابع «سنأخذ هذه المسألة في الاعتبار بالتأكيد في تبادلاتنا الثقافية مع حكومات مماثلة»، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

واعتبر اسماعيلي أن عرض الفيلم في المهرجان غير المرتبط رسميًا بالحكومة الفرنسية، كان «خاطئًا وسياسيًا بالكامل»، وهدف إلى «إظهار صورة قاتمة عن المجتمع الإيراني».

- «العنكبوت المقدس» يكشف وجه إيران الآخر في «كان»

وكانت منظمة السينما الإيرانية المرتبطة بوزارة الثقافة، انتقدت الإثنين المهرجان لعرضه الفيلم وتقديره بالجائزة، معتبرة أن إدارته ارتكبت «عملًا منحازًا ومسيسًا من خلال تقدير الفيلم الخاطئ والسخيف».

ورأت أن «العنكبوت المقدس» يقدم صورة «مشوهة عن المجتمع الإيراني وجرح مشاعر ملايين المسلمين الشيعة». ولم ينل هذا العمل إجازة لإعداده في إيران، وتم تصويره في الأردن.

واكتسبت أمير إبراهيمي شهرة في إيران في بداية العشرينيات من عمرها بفضل دور أدته في مسلسل «نرجس»، لكنها اضطرت الى مغادرة البلاد واللجوء إلى فرنسا في 2008 بعد نحو عامين من فضيحة جنسية طالتها.

وكان «العنكبوت المقدس» واحدًا من عملَين إيرانيين شاركا في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، مع «إخوة ليلى» للمخرج سعيد روستايي، وفيه يروى قصة عائلة على وشك التفكك، حسب «فرانس برس».

قيود محتملة
حذر وزير الثقافة الإيراني، الأربعاء، من «قيود» محتملة على عرض هذا الفيلم في الجمهورية الإسلامية، نظرا لأنه شارك في مهرجان كان من دون أن يكون قد نال إجازة رسمية من إيران.

وأوضح اسماعيلي «وفق القانون، على الأفلام التي تشارك في مهرجانات أجنبية أن تكون حاصلة على إجازة عرض، وتم إبلاغ الأصدقاء الذين أخذوا الفيلم الى مهرجان كان السينمائي، أن ذلك قد يؤدي الى تحديات قانونية لهذا الفيلم، وأنه سيواجه قيودا».

وأضاف «جرى إبلاغ المخرج والمنتج بذلك»، وفق التلفزيون الرسمي. وكان روستايي ألمح إلى أن عمله لم ينل بعد إجازة العرض رسميا.

وقال «لكي يتمكن المخرج من تصوير عمل في إيران، يجب أن يحصل على إذن من خلال إجراءات خاصة. وعند حيازته هذه الموافقة، يستطيع أن يباشر بالتصوير، لكن عليه الاستحصال على إذن ثان يتيح له توزيع فيلمه في دور السينما».

واكتسبت السينما الإيرانية شهرة عالمية من خلال أسماء بارزة مثل عباس كيارستمي الذي نال جائزة «السعفة الذهبية» في كان العام 1997، وأصغر فرهادي الذي نال مرتين جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وكان عضوًا في لجنة تحكيم مهرجان كان 2022.

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