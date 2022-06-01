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التحقيق في وفاة غامضة لـ«مغني هندي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 03:25 مساء
التحقيق في وفاة غامضة لـ«مغني هندي»
كريشناكومار كوناث يتوسط المغنين موهيت شوهان (يسار) وشان (يمين) خلال حفلة موسيقية في مومباي 27 سبتمبر 2021 (أ ف ب)
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فتحت الشرطة الهندية تحقيقًا في شأن وفاة المغني كريشناكومار كوناث (كاي كاي)، مباشرة بعد حفلة كان يحييها نجم بوليوود.

وتوفي كوناث (53 عامًا) مساء الثلاثاء، بعد حفلة كان يحييها في كالكوتا (شمال شرق الهند) شهدت حضورًا حاشدًا، وفق «فرانس برس».

وتأكد الأطباء من وفاة كوناث بعدما نُقل من الفندق، الذي كان يقطنه إلى وحدة الطوارئ في أحد المستشفيات نحو الساعة العاشرة والنصف مساءً.

وقال الوزير في حكومة ولاية البنغال الغربية، التي تمثل كالكوتا عاصمتها أروب بيسواس، إن وفاة كاي كاي ناجمة عن «سكتة قلبية محتملة».

احتمال وفاة غير طبيعية
لكن الشرطة تحقق في احتمال «وفاة غير طبيعية» بعد تقارير صحفية أفادت عن إصابات تعرض لها وجه المغني ورأسه. ومن المقرر إخضاع الجثة لتشريح.

وقال المسؤول في الشرطة سانجوي موخيرجي «نستجوب كذلك مسؤولي الفندق ونعاين مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة لنحصل على صورة واضحة عما حدث قبل نقل المغني إلى المستشفى».

وبدأت المسيرة المهنية لكريشناكومار كوناث المولود في دلهي لعائلة متحدرة من جنوب الهند، بتسجيلات موسيقية خاصة بالإعلانات. وأدى أغنيات بالهندية وباللغات التاميلية والتيلوغوية والكنادية والمالايالامية والماراثية والبنغالية.

وعلى غرار مغنين كثر في الهند، استخدمت أغنيات كوناث في الأعمال السينمائية وأداها ممثلون بتقنية التسجيل المسبق «بلاي باك». وحظيت أغانٍ عدة لكوناث بنجاح بارز في مطلع القرن الحادي والعشرين.

 ناريندرا مودي يغرد
نعى كثيرون النجم الهندي مثنين على أعماله. وغرد رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن «أغنيات كوناث تعكس مشاعر واسعة (و) وتؤثر في الناس من الأعمار كلها»، فيما أبدى معجبوه حزنهم لرحيله عبر إنستغرام.

واستحضر عدد كبير من الأشخاص كلمات أغنية «بال»، وهي إحدى أغانيه الهندية التي أداها في حفلته الأخيرة، ومن كلماتها «سواء أعشنا أم لا، سنتذكر هذه اللحظة».

وفي الآونة الأخيرة، خسر عالم السينما والموسيقى في الهند عددًا كبيرًا من الشخصيات البارزة، من بينهم المغنية لاتا مانغيشكار التي توفيت في فبراير الماضي عن 92 عامًا بعد مسيرة فنية حافلة في موسيقى بوليوود، والممثل ديليب كومار الذي رحل عام 2021 عن 98 عامًا.

وقُتل مغني الراب سيدهو موس والا الذي يتمتع بشعبية واسعة في الهند وبين أوساط الهنود المنتشرين في بريطانيا وكندا، بعدما تعرض لإطلاق نار الأحد في ولاية بنجاب الشمالية. وأرجعت الشرطة سبب القتل إلى «صراع بين عصابات».

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