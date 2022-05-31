رحيل المفكر الإيطالي بوريس باهور عن 108 أعوام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وسائل إعلام إيطالية، الثلاثاء، وفاة الكاتب المفكر الإيطالي من الأقلية السلوفينية، بوريس باهور، عن عمر ناهز 108 أعوام، في مدينة ترييستي الواقعة على الحدود بين إيطاليا وسلوفينيا.

وقال الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في تعزيته بباهور إن الراحل «كان شاهدا لأهوال الحروب ولتطرف القوميات وللعقائد الشمولية، وكان ضحية لها».

وكان ماتاريلا قلد باهور في يوليو 2020 وسام الاستحقاق الأكبر للجمهورية الإيطالية. ومُنِح الراحل أيضاً وسام جوقة الشرف الفرنسية.

ووُلِد بوريس باهور في ترييستي في 26 أغسطس 1913، وقاتل في صفوف المقاومة خلال الحرب العالمية الثانية عام 1943، ثم أودع في مطلع عام 1944 معسكر ستروثوف للاعتقال في منطقة الألزاس ونُقل منه لاحقا إلى معتقلات دورا وداشاو وبيرغن بيلسن في ألمانيا.

ويُعتبر كتابه «حاج بين الظلال» الذي يروي فيه قصة اعتقاله في المعسكرات، الأكثر شهرة بين مؤلفاته.