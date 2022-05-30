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كلوديا كاردينالي تؤكد عشقها لتونس وتدشن شارعا باسمها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 02:51 مساء
كلوديا كاردينالي تؤكد عشقها لتونس وتدشن شارعا باسمها
الممثلة الإيطالية التونسية كلوديا كاردينالي بجانب رسم عنها خلال تدشينها شارعا يحمل اسمها في مدينة حلق الوادي قرب تونس العاصمة في 29 مايو 2022 (أ ف ب)
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دشنت كلوديا كاردينالي، الأحد، شارعا باسمها في منطقة حلق الوادي بالعاصمة تونس، مؤكدة تمسكها بجذورها التونسية وتعلقها بمسقط رأسها.

ويقع الشارع الذي يحمل اسمها في حي يقطنه إيطاليون إلى اليوم، وغالبيتهم ينحدرون من جزيرة صقلية، وفق «فرانس برس».

وقالت الممثلة الإيطالية - التونسية (84 عاما)، وهي من أشهر نجمات السينما خلال السبعينيات والثمانيات في فرنسا وإيطاليا، إنها لا تزال تحتفظ في نفسها «بأشياء من تونس»، وبالأخص«مناظرها الطبيعية وأهلها وحفاوة الاستقبال وانفتاحهم».

وكرمت رئيسة بلدية حلق الوادي آمال ليمام الممثلة الشهيرة، واعتبرتها «مواطنة بأتم معنى الكلمة في منطقة حلق الوادي وفي بلدنا الجميل تونس».

صقلية الصغيرة
أثنت كاردينالي على هذه المبادرة التي قامت بها بلدية حلق الوادي وجمعية «لا بيكولا سيسيليا» (صقلية الصغيرة)، معربة عن «الامتنان لهذا الجميل».

تحفظ كاردينالي صورا جميلة من الفترة التي عاشتها مع والديها وأجدادها في تونس التي كانت «أرضا للفرح والمشاركة والتواصل».

وقالت كاردينالي ردا على أسئلة أرسلتها وكالة فرانس برس بالبريد الإلكتروني «غادرت (تونس) حين كنت جد صغيرة. هي طفولتي ومراهقتي. أصولي هنا».

وكان عدد الايطاليين الذين يعيشون في تونس حتى استقلال البلاد من فرنسا العام 1956 يفوق الـ120 ألفا.

وهي اختيرت في يوليو 1957 «أجمل إيطالية في تونس» حين كانت في سن التاسعة عشرة، وحصلت بفضل هذا اللقب على تذكرة سفر إلى البندقية للمشاركة في مهرجانها السينمائي، وهناك لفتت الأنظار إليها والتقت المخرج ماريو مونيتشيلي الذي عرض عليها أول دور سينمائي في حياتها المهنية بعد سنة من تواصلهما في فيلم «لو بيجون».

الماضي المشترك
حققت كاردينالي منذ ذلك التاريخ نجاحات مهنية كبيرة، وقد انتقلت عائلتها معها إلى روما، وبدأت تترك بصماتها في أدوار لا تزال محفورة في الذاكرة السينمائية، كدور «أنجيليكا» إلى جانب آلان دولان في فيلم «لو غيبار» للمخرج لوتشينو فيسكونتي، حسب «فرانس برس».

لم يتوقف نشاط الممثلة التي اتخذت من فرنسا مقرا لسكنها منذ سنوات، فقد شاركت أخيرا في فيلم للمخرج التونسي رضا الباهي بعنوان «جزيرة الغفران» ولعبت فيه دور الجدة.

وكان نسيان تونس بالنسبة لها كما لوالديها ضربا من المستحيل، وظلت منطقة حلق الوادي وأجواء العيش في تونس عالقة في ذهنها.

وتقر بأن «أمي أعادت رسم تونس في إيطاليا وزرعت نباتات من هناك»، من بينها الياسمين والتين الشوكي، كما «واصلت طهي» الأطباق التونسية.

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وكاردينالي ابنة مهاجر من صقلية اختار التوجه إلى شمال أفريقيا بحثا عن أوضاع معيشية أفضل، ولذلك «يجب أن تفخر تونس بتاريخها»، وفق أسطورة الشاشة التي زارت المدينة العتيقة ومنطقة سيدي بوسعيد السياحية خلال تواجدها حاليا في تونس.

وتلفت الممثلة العالمية إلى انه «من الضروري تذكر هذا الماضي المشترك»، خصوصا وقد أصبحت الهجرة في هذه الأيام تتخذ مسارات عكسية من تونس نحو أوروبا.

وتقول «تجري الرياح ونجد أنفسنا سواسية أمام الرغبة في الهجرة... كانت تونس بالنسبة لنا أرض حفاوة استقبال، وآمل أن يلقى كل من يفكر في المغادرة في هذا العالم، الاستقبال نفسه» الذي حظيت به.

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