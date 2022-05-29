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عمر سي يتعاون مع منافسة «نتفليكس»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 02:00 مساء
عمر سي يتعاون مع منافسة «نتفليكس»
الممثل الفرنسي عمر سي في مهرجان كان السينمائي في 26 مايو 2022 (أ ف ب)
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سيتعاون الممثل الفرنسي عمر سي مع منصة البث التدفقي «إتش بي أو ماكس»، بهدف «إنشاء محتوى» موجّه تحديدًا للدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية.

وكتب عمر (44 عامًا)، نجم مسلسل «لوبين» من إنتاج منصة «نتفليكس»، عبر انستغرام «أنا سعيد جدًا بالشراكة مع إتش بي أو ماكس التي تشاركني حلمي في إنشاء محتوى يجذب الجمهور من العالم كله، وتحديدًا أولئك الموجودين في الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية وفرنسا والولايات المتحدة»، وفق «فرانس برس».

ونشر على خاصية الـ«ستوري» صورتي شاشة لخبري مجلتي «فراييتي» و«هوليوود ريبورتر» اللتين كشفتا عن الاتفاق.

منصة إتش بي أو ماكس
قالت المسؤولة عن المحتوى الأصلي في منصة «إتش بي أو ماكس» سارة أوبري في حديث إلى المجلتين المتخصصتين إن «عمر سي يشكل أحد أبرز المواهب في الحقبة التي نعيشها، وشهدنا على تطور شهرته لتصبح عالمية بعدما حقق مسيرة مهنية ناجحة في فرنسا».

وتابعت «يشرفنا أن نكون شركاء مع سي ونتطلع إلى إنجاز أعمال معًا خلال السنوات المقبلة تزامنًا مع استمرار المنصة في التوسع عالميًا».

- عمر سي يتفق و«نتفليكس» على إنتاج وتمثيل مجموعة أفلام

وفي أكتوبر 2021، وقّع سي عقدًا طويل الأمد مع منصة «نتفليكس» لإنتاج أفلام والتمثيل فيها. وأوضحت المنصة في بيان آنذاك أن «شركة عمر سي للإنتاج في باريس ولوس أنجليس ستتولى بموجب هذا العقد إعداد أفلام خاصة لـنتفليكس وسيكون سي ممثلًا ومنتجًا منفذًا فيها». ولم يتطرق سي ولا «إتش بي أو ماكس» الخميس إلى تفاصيل العقد.

وبعدما حقق نجاحًا عالميًا بفيلم «إنتوشابل» (2011)، عزز سي شهرته العالمية من خلال مسلسل «لوبين» الذي كان أول عمل فرنسي يحظى بنجاح على هذا المستوى عبر منصة البث التدفقي الأميركية إذ حصد ملايين المشاهدات عندما عُرض موسمه الأول عبر المنصة.

موريس لوبلان
في هذا المسلسل المقتبس من رواية موريس لوبلان الشهيرة العام 1905، يجسد سي شخصية أسان ديوب المعجب باللص الظريف أرسين لوبين والذي يستلهم في جو باريسي معاصر تصرفاته من بطله المفضل، بدافع خصوصا من رفضه الظلم الذي طاول عائلته.

وفي بداية مايو، حقق سي نجاحًا جديدًا عبر «نتفليكس» من خلال فيلم «لوان دو بيريف»، وهو تكملة للفيلم الكوميدي البوليسي الفرنسي «لوتر كوتيه دو بيريف» (2012) الذي أدى دور البطولة فيه إلى جانب لوران لافيت.

وشارك عمر سي في مهرجان كان السينمائي الأسبوع الماضي عن فيلمه «تيرايور» للمخرج الفرانسي ماتيو فادوبييه، وهو فيلم يتناول قصة أب سنغالي وابنه أجبرا على القتال خلال الحرب العالمية الأولى.

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