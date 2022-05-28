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فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 28 مايو 2022, 12:54 مساء
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
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تقول التشكيلية الليبية الفنانة عفراء الأشهب، عن تجربتها: أن عملها الفني «لا بُد أن يكون متعلقًا بقضية أو تجربة مرت بها، في البداية تتشكل بعض الأفكار والصور غير المرتبة في مخيلتي أطرحها على الأوراق بالقلم بشكل عشوائي، وتتطور الفكرة حتى أصل لحالة من الرضا، يصاحبها التنفيذ».

غير أنها تبرز سلطة المجتمع على ما تود الأنثى تناوله، فالتعبير يتعين أن يقدم بذكاء وروية من دون خلق توتر أو صدام مع السلطة الذكورية، أو بمعنى أدق سلطة المحرمات التي تقررها بعض المذاهب.

وفي موضوع كتبته عنها الشاعرة والإعلامية حواء القمودي قالت فيه أنها «أحرقت أغلب لوحاتها التي رسمت بها وجوهًا» عندما عرفت في المرحلة الثانوية أن بعض شيوخ الدين أشاروا بتحريم رسم «ذوات الأرواح». ولأن الله حبا أناملها الصغيرة، بقدرة مبكرة رسمت أشخاصًا بملامح واضحة وهي صغيرة، لم تنتبه أن والدها انتبه لموهبتها فقام بتجميع أعمالها، ولذلك لم يطلها الحرق. لقد وصفتها الأستاذة حواء القمودي الفنانة بفراشة الضوء. فراشة الضوء هذه من بعد وصولها المرحلة الثانوية التحقت بقسم الهندسة بثانوية جنزور، ولكنها التحقت بكلية الفنون بدلًا من الهندسة.

تستمتع كثيرًا برسم الوجه المتبسم
تعود جذور الفنانة عفراء الأشهب إلى مدينة يفرن، وإن كانت قد ولدت في طرابلس العام 1993 وتقطن في جنزور. وإلى جانب دراستها بكلية الفنون والإعلام بطرابلس قسم الفنون الجميلة والتطبيقية اهتمت بالفلسفة وعلم النفس. ولقد ترعرعت في أسرة ليبية تقليدية محافظة، وتعتز كثيرًا بجذورها الأمازيغية، وهي مثلما قالت، تسعى لإضافة لمحة أو بصمة أمازيغية في أسلوب رسمها قد تكون هذه البصمة نقشًا أو حرفًا أو حلى أمازيغية، تستمتع كثيرًا برسم الوجه المتبسم، يعجبها تفكير الفنان «رينوار» ونظرته للحياة والرسم.

مأخوذة بفخر والدها بفنها وقناعته بموهبتها وإبداعها
شاركت بمعارض كثيرة أثناء دراستها بكلية الهندسة، في مدينة الخمس، سنة 2013 وكانت حينها على مستوى الجامعات الليبية، وأخرى في كلية الفنون والإعلام ومن بعد انتقالها إلى كلية الفنون العام 2015. غير أن انطلاقتها الفنية ابتدأت من معرض الفنون التشكيلية بكلية الطب البشري سنة 2016، ثم في معرض طرابلس الدولي في دورته ما قبل الأخيرة بإشراف وتنظيم منظمة السريالية 2017، ثم في معرض «نفس» الذي أقيم قي دار الفنون 2017، واحتفالية جامعة طرابلس بعيدها الستين سنة 2018، وافتتاح مكتبة كلية الفنون والمعرض المتنقل عبر الحدود بتنظيم من «مؤسسة ورق للفنون» في دورته الثانية التي اقيمت في فيينا سنة 2018.

الفنانة عفراء الأشهب مأخوذة بفخر والدها بفنها وقناعته بموهبتها وإبداعها، لدرجة أنه يثابر على حضور مناشطها ومعارضها ومشاركاتها مبديًا سعادته بتفوقها، على الرغم من معارضته عندما تركت دراسة الهندسة واتجهت نحو الفن التشكيلي!

فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
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