Atwasat

سوبرانو روسية تثير الجدل في باريس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 10:14 صباحا
سوبرانو روسية تثير الجدل في باريس
السوبرانو الروسية أنا نتريبكو، أثينا، 8 يوليو 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

أحيت السوبرانو الروسية، آنا نتريبكو، حفلة في قاعة «فيلارموني دو باري» الباريسية؛ حيث استُقبلت بحفاوة بالغة.

وشهدت هذه الحفلة عودة النجمة الروسية إلى المسرح في عاصمة غربية، بعد تعرضها لانتقادات منذ الحرب في أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

ورحب بها الجمهور بحرارة لدى اعتلائها خشبة المسرح مساء الأربعاء، وصفق لها لدقائق طويلة.

وأدت المغنية التي بدت مبتسمة ومرتاحة بفستانها الطويل باللونين الأسود والأبيض، مقاطع من أعمال لرحمانينوف أو ديبوسي أو تشايكوفسكي، خلال الحفلة التي انتهت بتصفيق حار وقوفًا من الحاضرين.

تنديد بإقامة الحفلة
لكنّ السفارة الأوكرانية في فرنسا نددت من جانبها عبر «تويتر»، بالإبقاء على هذه الحفلة في باريس، واصفة ذلك بأنه «مثير للسخط».

وكتبت السفارة: «نشعر بالسخط إزاء التباعد الصارخ بين الرأي العام الفرنسي الذي استُنفر لدعم أوكرانيا، ورياء الجمهور الذي تهافت للتصفيق لسوبرانو الكرملين».

وكانت نتريبكو، المصنفة من أهم الأصوات الغنائية الأوبرالية في العالم، من بين الفنانين الروس الأوائل الذين تعرضوا لانتقادات بعد بدء غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير، بسبب عدم إصدارها أي موقف واضح يندد بالحرب.

- «متروبوليتان» تلغي حفلات سوبرانو متعاطفة مع بوتين

وعمدت دار أوبرا متروبوليتان المرموقة في نيويورك، والتي كانت نتريبكو نجمتها، إلى سحب مشاركتها في برنامج حفلاتها إلى أجل غير مسمى. وقد أعلنت المغنية حينها توقفها موقتًا عن إحياء الحفلات.

في 30 مارس، «شجبت (المغنية) صراحة الحرب ضد أوكرانيا»، ما أدى إلى منعها من إحياء الحفلات في بلدها.

ويُرغم الفنانون الروس في بلادهم على المجاهرة بمواقف وطنية مؤيدة للنظام الحالي أو أقله التزام الصمت. أما في الدول الغربية، فيُطلب منهم الإعلان صراحة عن رفضهم العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا ومعارضتهم لسياسات الرئيس فلاديمير بوتين.

دعم بوتين
لم تعلن السوبرانو صراحة دعمها لبوتين، لكن يؤخذ عليها التقاطها صورة في ديسمبر 2015 في سانت بطرسبرغ بجانب راية المتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا وتقديم شيك بمبلغ مليون روبل (15500 دولار) للزعيم الأوكراني الموالي لروسيا أوليغ تساريف.

ودافعت آنا نتريبكو عن نفسها معللة ذلك برغبتها في دعم الفنون، وعلى الأخص أوبرا دونيتسك التي قطعت أوكرانيا التمويل عنها بالكامل. وأكدت أنها «لم تتلق أبدًا دعمًا ماليًا من الحكومة الروسية» وبأنها لم تتحالف يومًا مع «أي زعيم روسي».

في مقابلة مع جريدة لوموند الفرنسية الأحد، كررت السوبرانو الروسية التأكيد على أنها ليست «مذنبة بأي شيء»، قائلة إن خطأها الوحيد هو عدم «الاستعلام أكثر عن الوضع في دونباس» وإن نيتها كانت تقتصر على «مساعدة الأصدقاء الذين يواجهون صعوبات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني
معكرونة القلاية الهوائية

معكرونة القلاية الهوائية
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة

بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة
في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»

في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»
اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله

اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله
عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع مهم» في سرت

عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع مهم» في سرت
المشروع المفقود

المشروع المفقود
«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 ...
«المركزي»: صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليونا لـ«الدولة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليونا لـ«الدولة» خلال 4 أشهر
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»

شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»
«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصور الرقمية الرمزية لـ«آبا» تتابع مسيرة الفرقة الشهيرة
الصور الرقمية الرمزية لـ«آبا» تتابع مسيرة الفرقة الشهيرة
تهديدات بالقتل.. هل مزاعم أمبير هيرد حقيقية؟
تهديدات بالقتل.. هل مزاعم أمبير هيرد حقيقية؟
فرقة «ديبيش مود» تودع أحد مؤسسيها
فرقة «ديبيش مود» تودع أحد مؤسسيها
«ضريح الرمل» تتوج أول هندية بـ«البوكر» العالمية
«ضريح الرمل» تتوج أول هندية بـ«البوكر» العالمية
«خطوط حمر» تعرقل إبداع صناع السينما الإيرانية
«خطوط حمر» تعرقل إبداع صناع السينما الإيرانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد ......
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا...
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن...
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد ......
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما...
المزيد
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب
فراشة الضوء الفنانة عفراء الأشهب...
«لي بير» يقتنص جائزة «نظرة ما» في «كان»
«لي بير» يقتنص جائزة «نظرة ما» في «كان»...
سوبرانو روسية تثير الجدل في باريس
سوبرانو روسية تثير الجدل في باريس...
«خطوط حمر» تعرقل إبداع صناع السينما الإيرانية
«خطوط حمر» تعرقل إبداع صناع السينما الإيرانية...
«ضريح الرمل» تتوج أول هندية بـ«البوكر» العالمية
«ضريح الرمل» تتوج أول هندية بـ«البوكر» العالمية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط