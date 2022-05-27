فرقة «ديبيش مود» تودع أحد مؤسسيها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت فرقة «ديبيش مود»، الخميس، وفاة أحد مؤسسيها آندي فليتشر، عن عمر يناهز 60 عاماً.

وجاء في بيان للفرقة التي تشكلت عام 1980 في باسيلدون ، على بعد 40 كيلومتراً شرق لندن: «نشعر بالصدمة والحزن الشديد للوفاة المبكرة لصديقنا العزيز وعضو عائلتنا والفرقة»، وفق «فرانس برس».

وكان أندرو فليتشر المولود في يوليو 1961 في نوتنغهام، والملقّب فليتش، أحد عازفي الأورغ الكهربائي في الفرقة.

وأضافت «ديبيش مود» في بيانها «كان لدى فليتش قلب من ذهب وكان دائماً حاضراً عندما يحتاج أحد إلى دعم أو محادثة حامية أو ضحكة جيدة».

عائلة الراحل

وأعربت الفرقة عن تعاطفها مع عائلة الراحل التي تتألف من أرملته غرين (30 عاماً) وولديه ميغن وجو، داعية إلى «احترام خصوصيتهم في هذا الوقت العصيب».

وبيعت أكثر من مئة مليون نسخة من أسطوانات «ديبيش مود» في مختلف أنحاء العالم، وفق «فرانس برس».

ومن أبرز أغنياتها «جاست كانت غيت إناف» و«إيفريثينغ كاونتس» و«نيفر ليت مي داون آغين» و«ووكينغ إن ماي شوز».

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وكانت الفرقة رائدة في مجال موسيقى البوب الاصطناعية في مطلع ثمانينات القرن العشرين، وطوروا هذا النوع ثم تجاوزته لتنفتح في مطلع التسعينات على آلات الغيتار.

وحققت الفرقة نجاحاً منقطع النظير من خلال ألبومها «فايوليتر» (1990) الذي تُعتبر «بيرسونال جيزوس» و»إنجوي ذي سايلنس» من أبرز أغنياته.

وارتقت «ديبيش مود» في يونيو 1981 للمرة الأولى إلى المراتب الإحدى عشرة الأولى في ترتيب الأغنيات الأكثر مبيعاً من خلال أغنيتها المنفردة الثانية «نيو لايف».

وكانت الفرقة تضم في الأصل عازف الأورغ الكهربائي وكاتب الأغنيات فينس كلارك وعازف الأورغ الكهربائي والمغني وكاتب الأغنيات مارتن غور وعازف الأورغ الكهربائي آندي فليتشر والمغني وكاتب الأغنيات ديف غاهان.

موسيقى البوب

ترك فينس كلارك الفرقة في نهاية عام 1981 وحلّ مكانه بعد عامين آلن وايلدر.ويعود أحدث ألبومات «ديبيش مود» بعنوان «سبيريت» إلى العام 2017 وأتبعته الفرقة بجولة في أوروبا والأميركتين.

ويؤكد عدد من الفنانين من موسيقى البوب إلى التكنو أنهم تأثروا بالفرقة. واعتبر عازف الدرامز في فرقة «ذي كيور» لول تولهورست أن وفاة أندرو فليتشر «خبر محزنة جداً».

وقال «كنت أعرف آندي واعتبره صديقاً. التقت طرقنا مرات عدة عندما كنا أصغر سناً». أما المغنية الرئيسية في فرقة «تبو» كارول ديكر فوصفت أندرو فليتشر بأنه «رجل لطيف»، مضيفة «أعرب عن حبي لجميع أصدقائه وأعضاء الفرقة».