Atwasat

بعد أكثر من 3 آلاف حلقة.. توقف برنامج «ذي إلين دي جينيريس شو»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 04:35 مساء
بعد أكثر من 3 آلاف حلقة.. توقف برنامج «ذي إلين دي جينيريس شو»
إلين دي جينيريس، مقدمة البرنامج الحواري الشهير الذي يحمل اسمها (أ ف ب)
alwasat radio

يتوقف برنامج «ذي إلين دي جينيريس شو» الحواري، الخميس، بعد أكثر من ثلاثة آلاف حلقة على مدى نحو عقدين، كان له خلالها تأثير ثقافي كبير بكسره الأفكار النمطية، وجمعه بين الكوميديا والحوارات مع النجوم، لكن سمعته تلطخت أخيرًا بفعل فضيحة مرتبطة بأجواء عمل مسيئة.

وبعد ثلاثة آلاف حلقة، توقف عرض البرنامج الذي شكَّل منافسًا حتى لبرنامج أوبرا وينفري الحواري لناحية التأثير الثقافي، وذلك بعد اتهامات طالته في شأن وجود أجواء عمل غير لائقة تتناقض مع شعاره «كن لطيفًا»، وفق «فرانس برس».

وقالت مقدمته الشهيرة إلين دي جينيريس، المعروفة بميولها المثلية، في تصريح أدلت به الشهر الماضي بعد تسجيل مسبق للحلقة الأخيرة «عندما انطلقنا العام 2003، لم يكن الآيفون ولا وسائل التواصل الاجتماعي موجودة. ولم يكن زواج المثليين مشرَّعًا». وأضافت: «شهدنا على التغيير الذي حدث في العالم، وكان إيجابيًا أحيانًا وسلبيًا أحيانًا أخرى».

ولا شك في أن المشهد الثقافي شهد تبدلًا منذ العام 1997 عندما أطلت الممثلة الصاعدة آنذاك دي جينيريس على الشاشة، تزامنًا مع تأديتها دور البطولة في مسلسل «إلين» الأميركي، وظهور شخصيتها الحقيقية خلال مقابلة تصدرت غلاف مجلة «تايم».

وباتت دي جينيريس تعتبر رمزًا للمثليين، لكن مسلسلها أُلغي بعد عام جراء ردود فعل سلبية، وأمضت خمس سنوات قبل أن تنطلق مجددً بحلة جديدة كمقدمة برنامج حواري.

وتقول الأستاذة المعاونة في مادة الصحافة بجامعة جنوب كاليفورنيا ماري مورفي إن البرنامج «كان مثيرًا وشكل علامة فارقة وأصبح بمثابة كرة قدم سياسية». وتضيف أن دي جينيريس «فتحت المسار، وكانت، وربما لا تزال، أشهر شخص ذي ميول جنسية مثلية في الولايات المتحدة».

عدم إثارة غضب الضيوف
وفيما لم تظهر دي جينيريس أي خجل من ميولها الجنسية، شكل ضيوفها من الصف الأول إلى جانب حسها الفكاهي عاملين أساسيين في نجاح برنامجها الحواري وتحديدًا في المناطق الأميركية المحافظة.

وعلى مدار 19 موسمًا، استضاف البرنامج أبرز الوجوه الهوليوودية ونجوم البوب، وشكَّل منصة أتاحت لهم الترويج لأحدث أعمالهم. ولم يحمل البرنامج أي مواقف مفاجأة أو محرجة للضيوف.

وظهر عدد من النجوم أكثر من 12 مرة في البرنامج، ومن المقرر استضافة الممثلة جنيفر أنيستون، وهي أول ضيفة حلت في البرنامج عند بدء عرضه، في الحلقة الختامية المرتقبة، الخميس.

وأوضحت مورفي أن دي جينيريس «واحدة من المشاهير وصديقة لهم»، مضيفة: «إنهم يدركون ذلك، فيما حرصت دي جينيريس على أن يكون جو برنامجها مرحًا». وتابعت أن السبب في ذلك يعود ربما إلى عدم رغبتها في إحداث أذى للآخرين كالضرر النفسي الذي تعرضت له.

وكان البرنامج يستضيف كذلك أفرادًا من الجمهور، بالإضافة إلى أحدث نجوم «يوتيوب» الذين تحقق مقاطع الفيديو الخاصة بهم انتشارًا كبيرًا، وذلك في مداخلة لـ15 دقيقة ضمن فقرات تعنى باهتمامات البشر والألعاب الغريبة.

وقال مؤلف كتاب «ذي كيم كارداشيان برينسيبل»، جيتندر سيديف، إن «إلين تمثل تلك الشخصية المرحة والمجنونة والغريبة التي لم تأخذ نفسها على محمل الجد». وأضاف: «لم نشهد بعد أي مقدم برنامج يبث نهارًا يشبهها ويتصرف مثلها.. ومثلت المرأة ذات الشعر القصير التي ترتدي بزة وربطة عنق بينما كان الجميع ينتقدها».

مليئة بالتناقضات
إلا أن شائعات مفادها أن الأجواء وراء الكواليس أقل مثالية مما يظهر طالت البرنامج، ووصلت إلى ذروتها بعدما أشار موقع «بازفيد» العام 2020 إلى وجود «ثقافة عمل مسيئة» تحيط بالبرنامج من ضمنها تحرش جنسي وتنمر وعنصرية.

وطُرد ثلاثة منتجين رئيسيين من البرنامج، فيما اتُّهمت دي جينيريس بالفشل في الاهتمام بفريق عملها وبأنها أقل لطفًا مع الموظفين عند التعامل الشخصي معهم، عكس ما تظهره شخصيتها السعيدة أمام الجمهور.

وأعلنت دي جينيريس، في مايو الفائت، أن البرنامج سينتهي بعد موسمه التاسع عشر، نافية أن يكون سبب ذلك يعود إلى الادعاءات المرتبطة بأجواء العمل.

وفي حديث إلى جريدة «ذي هوليوود ريبورتر»، قالت دي جينيريس: «أحتاج إلى مشروع جديد أتحدى نفسي به».

لكن دي جينيريس أثارت جدلًا متزايدًا كدفاعها عن الفكاهي كيفن هارت بعد انسحابه من حفلة «الأوسكار» كضيف العام 2018 جراء سلسلة تغريدات معادية للمثليين.

وقالت مورفي إن الأمر يبدو «وكأنها فجأة فقدت شعبيتها». وتابعت: «بدت وكأنها.. على تواصل مع المشاهير وجمهورها، ومنقطعة عن الأشخاص العاملين معها».

واعتبر سيديف أن شخصية إلين لطالما كانت «مليئة بالتناقضات»، مضيفًا أن هذا العامل «شكل أحد أسباب قدرتها على جذب الجمهور.. وفي الوقت نفسه كان سببًا في إثارة شك حول نزاهتها وصدقيتها وأصالتها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»

إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»
المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا

المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا
عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا

عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد ...
«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 ...
«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى

«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى
ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»

شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»
محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»

محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»
«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي

«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي

وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية

منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية
بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
التومي يقدم «البعد الثالث» بدار الفقيه
التومي يقدم «البعد الثالث» بدار الفقيه
«سترينجر ثينغز» يعود بموسم رابع «أكثر رعبا»
«سترينجر ثينغز» يعود بموسم رابع «أكثر رعبا»
كايت موس في شهادتها: جوني ديب لم يدفعني على الدرج
كايت موس في شهادتها: جوني ديب لم يدفعني على الدرج
فيلم كولومبي يحصد الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد في «كان»
فيلم كولومبي يحصد الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد في «كان»
إدانة كاتبة «كيف تقتلين زوجك» بتهمة قتل زوجها
إدانة كاتبة «كيف تقتلين زوجك» بتهمة قتل زوجها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد ......
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا...
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن...
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد ......
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما...
المزيد
اتفاقية تعاون بين ديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية وإحدى الشركات المصرية
اتفاقية تعاون بين ديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية وإحدى......
بعد أكثر من 3 آلاف حلقة.. توقف برنامج «ذي إلين دي جينيريس شو»
بعد أكثر من 3 آلاف حلقة.. توقف برنامج «ذي إلين دي جينيريس ......
انطلاق «بيروت للرقص المعاصر» تحت شعار «عصيان ثقافي»
انطلاق «بيروت للرقص المعاصر» تحت شعار «عصيان ثقافي»...
إدانة كاتبة «كيف تقتلين زوجك» بتهمة قتل زوجها
إدانة كاتبة «كيف تقتلين زوجك» بتهمة قتل زوجها...
فيلم كولومبي يحصد الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد في «كان»
فيلم كولومبي يحصد الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد في «كان»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط