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«سترينجر ثينغز» يعود بموسم رابع «أكثر رعبا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 10:20 صباحا
«سترينجر ثينغز» يعود بموسم رابع «أكثر رعبا»
الممثلة الأميركية برياه فرغيسن والممثل الأميركي نواه شناب في باريس، 24 مايو 2022 (أ ف ب)
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يعود المسلسل الخيالي الناجح «سترينجر ثينغز» إلى «نتفليكس»، الجمعة، بموسم رابع ما قبل الأخير، مع حلقات أطول وجرعة أكبر من «الرعب».

وبعد تأجيلها بسبب الجائحة، ستُعرض سبع حلقات بمدة تراوح بين سبعين دقيقة ومئة دقيقة على «نتفليكس»، قبل طرح دفعة ثانية في الأول من يوليو تتضمن حلقتين من 85 دقيقة و150 دقيقة، وفق «فرانس برس».

وتعرض الحلقات الجديدة مجموعة الأصدقاء في مدينة هوكينز الخيالية العام 1986، بعد ستة أشهر من معركة ستاركورت مول، حيث يواجهون تهديدات جديدة خارجة عن الطبيعة.

وقال الممثل الشاب نواه شناب (17 عامًا) إن الحلقات الجديدة «أقوى ومرعبة أكثر». وهو زار باريس هذا الأسبوع مع بريا فيرغسون (15 عامًا) للمشاركة في عرض أول للمسلسل بحضور 500 شخص.

وشدد على أن «الجمهور يجب أن يكون مستعدًا لمشاهدة عمل مخيف ودام لدرجة أنه سيُضطر أحيانا لإشاحة نظره».

في مواجهة انخفاض غير مسبوق في عدد المشتركين، تبذل «نتفليكس» قصارى جهدها للترويج لأحد أكثر أعمالها شهرة، بما يشمل تنظيم «مهرجان» مخصص للمسلسل في باريس.

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