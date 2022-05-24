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محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 05:02 مساء
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
محنمد النعاس (من صفحة الجائزة / فيسبوك)
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نشرت الصفحات الرسمية لجائزة البوكر العالمية للرواية العربية، على منصات التواصل الاجتماعى، الثلاثاء، بعض الرسائل المرئية للفائز بنسخة الدورة الخامسة عشرة، محمد النعاس، عن رواية «خبز على طاولة الخال ميلاد».

وقال الكاتب الليبي (31 عامًا): «إننى لا أملك كلمات لكي أصف شعوري بالسعادة بعدما أصبحت روايتي (خبز على طاولة الخال ميلاد) هي أول رواية ليبية تربح جائزة البوكر للرواية العربية... لدىّ قائمة طويلة من الناس لأشكرهم، وأخشى أن أنسى من لا أريد أن أنساه، لكننى أشكر لجنة التحكيم الموقرة التي اختارت روايتي للفوز، وأشكر الكتاب الزملاء الذين شاركوني في القائمة القصيرة».

وأضاف: «أشكر زوجتي ريما إبراهيم، المرأة التي كانت معي طيلة هذه السنوات، وشجعتني وعلمتني كيف أحب الكتابة، وأشكر أمي وأبي، والناشر المحرر شوقي العنيزي، والذي لم يكن لهذه الرواية أن تكون ما عليه لولا إيمانه بعمله».

وأصبح النعاس ابن الحادية والثلاثين، ثاني أصغر كاتب يفوز بالجائزة العربية للرواية العالمية في تاريخها، وأول كاتب ليبي يفوز بها. و«خبز على طاولة الخال ميلاد» هي رواية النعاس الأولى، كتبها في الحجر الصحي خلال جائحة كورونا، وتحت القصف في طرابلس، آنذاك، حيث أخبار الموت والحرب، حتى أنه قال إن عملية كتابة الرواية كانت حصنه من الدخول إلى مرحلة الجنون.

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وخلال فعالية نُظِّمت في أبوظبي، كشف رئيس لجنة التحكيم، شكري المبخوت، الأحد، اسم الرواية الفائزة بالجائزة والصادرة عن «رشم للنشر والتوزيع»، والتي حصل محمد النعّاس بموجبها على الجائزة النقدية البالغة قيمتها 50 ألف دولار أميركي، وضمان تمويل ترجمة روايته إلى اللغة الإنجليزية، إضافة إلى فرصة الترويج لروايته على المستوى العالمي وتحقيق زيادة في مبيعاتها، حسب موقع الجائزة على الإنترنت.

 

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