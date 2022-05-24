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تأكيد إسقاط قضية اغتصاب مرفوعة ضد المخرج لوك بيسون

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 04:00 مساء
تأكيد إسقاط قضية اغتصاب مرفوعة ضد المخرج لوك بيسون
المخرج لوك بيسون وزوجته فيرجيني سيلا في باريس، 24 سبتمبر 2010 (أ ف ب)
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ثبتت محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، قرار إسقاط تهم الاغتصاب الموجهة ضد المخرج الفرنسي لوك بيسون، في إحدى أبرز القضايا الجدلية بالبلاد منذ انطلاق موجة «مي تو» المناهضة للاعتداءات الجنسية.

وكانت الممثلة الهولندية البلجيكية ساند فان روي تتهم بيسون، مخرج أفلام شهيرة بينها «فيفث إيليمنت» و«ليون»، باغتصابها خلال علاقة متقطعة بينهما استمرت سنتين. وهي رفعت دعوى ضده في مايو 2018، وفق «فرانس برس».

وأسقط القضاة القضية في فبراير 2019 بحجة عدم كفاية الأدلة، غير أن تحقيقًا جديدًا فُتح في وقت لاحق من ذلك العام بعدما وجهت فان روي اتهامات جديدة بحق المخرج.

وأغلق قاض فرنسي الملف مجددًا في ديسمبر 2021، وطلب المدعون العامون إسقاط القضية في أبريل.

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ولطالما نفى بيسون الاتهامات الموجهة ضده، واصفًا القضية سنة 2019 بأنها «كاذبة من الألف إلى الياء».

أدوار صغيرة
وقال وكيل الدفاع عنه تييري مارامبير بعد الحكم إن «المحكمة أكدت براءة موكلي.. لوك بيسون يأسف على تضييع أربع سنوات من عمره».

غير أن أنطوان جيتون محامي فان روي قال إن موكلته ستستأنف الحكم أمام محكمة التمييز الفرنسية.

وأقر بيسون بأنه كان على علاقة مع فان روي التي أدت أدوارًا صغيرة في فيلميه «تاكسي 5» و«فاليريان أند ذي سيتي أوف إيه ثاوزند بلانيتس».

رفعت فان روي دعوى الاغتصاب الأولى في مايو 2018 بعد ساعات على لقائها بيسون، قبل رفعها دعوى أخرى بعد شهرين على خلفية اتهامات أخرى بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

ووجهت ثلاث نساء أخريات على الأقل اتهامات لبيسون بالاعتداء الجنسي عليهن، لكنّه دأب على نفي كل هذه التهم.

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