أميرة سليم تحيي حفلا خيريا لصالح مرضى انحلال الجلد الفقاعي

القاهرة - بوابة الوسط

تحيي السوبرانو العالمية أميرة سليم حفلا خيريا، الثلاثاء، بقصر المنيل بالاس في المنيل (وسط القاهرة)، بحضور نخبة من الوزراء ورجال السياسة وسفراء الدول العربية والأجنبية والأدباء والصحفيين وكوكبة من أبرز رموز المجتمع.

الحفل يأتي ضمن حملة أميرة لمكافحة مرض انحلال الجلد الفقاعي، واستعدت له بالعديد من البروفات في الأيام الماضية.

تقدم أميرة خلال الحفل برنامج موسيقي متنوع، يضم مجموعة من الأغاني المختلفة بمزيج من الكلاسيكية وفن الأغنية الخفيفة بلغات مختلفة مثل الفرنسية والإنجليزية والعربية، منها أعمال للمؤلف الفرنسي ميشيل لوغراند والأميركي برنشتاين، وحرصت أميرة على اختيار بعض الأغاني العربية والمصرية لسيد درويش وفريد الأطرش وأيضا باللغة المصرية القديمة بمصاحبة عازف البيانو مينا نبيل.

وأعربت السوابرنو المصرية سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل السنوي الخيري، قائلة «سعدت جدا بدعوة هناء السادات، ومنال عيسي لإحياء هذا الحفل، لدعم ومساعدة مرضي انحلال الجلد الفقاعي، والذين تأثرت بهم عندما قابلت مجموعة منهم من الأطفال في المعرض الفني الذي أقيم لهم في فبراير الماضي، وانبهرت بهم وبمواهبهم وحضورهم، ونظمت المعرض مؤسسة ياسمين السمرة، وذلك إيمانا بأهمية أھدافھا ودورھا الأساسي في مساعدة ودعم هؤلاء المرضي، فهو مرض مؤلم جدا».

يشار إلى أن هذا المرض يصيب واحدا من كل 50 ألفا حول العالم، سببه نقص مادة الكولاجين التي ينتج عنها تلاصق الجلد، وبمرور السنين يكون الطفل غير قادر علي الحركة والأكل، ويكون أشبه بالأطفال من ذوي الإعاقة.