«شكون» تطلق ألبومها الجديد (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت الفرقة السورية - الألمانية «شكون» أجدد ألبوماتها الموسيقية «فراق»، والذي يضم 15 أغنية، تمهيدًا لجولة حفلاتها العالمية.

وتمزج «شكون» في ألبومها بين المقطوعات الموسيقية الأصلية وبين إعادة إحيائها توليفة من أشهر أغنيات التراث العربي بشكل موسيقي جديد يعتمد على الموسيقى الإلكترونية، عبر 15 أغنية تلخص رحلتها الفنية بين سورية وألمانيا، وانطلاقها أخيرًا في جولة حفلات عالمية بأنحاء أوروبا والعالم العربي، تمر خلالها بين فرنسا وتركيا وتونس ومصر ولبنان، وفقا لبيان.

«فراق» جسد فيها ثنائي الفرقة أمين ياخر وثوربن تجربتهما الشخصية مع فراق صديق مقرب لهما خلال فترة «كورونا»، ليمزجا فيها مشاعر الحزن والفراق بشكل مقطوعة موسيقية مؤثرة، وتم إطلاق جميع أغنيات الألبوم بشكل فيديو كليب مصور طويل على طريقة Live Sessions.

يضم الألبوم توزيعات معاصرة لأشهر الأغاني العربية التراثية، من بينها أغنية الألبوم الرئيسية «Mulajia» عن رائعة التراث العراقي «فوق النخل» للفنان ناظم الغزالي، ورائعة سيد درويش المصرية «الحلوة دي»، وأغنية اللبناني سمير يزبك الشهيرة «دجي دجي يا ربابة»، كما يضم الألبوم عدة أغنيات أصلية من بينها «رسائل»، «محمد»، «انكسار»، و«قصص منسية»، بجانب أشهر أغنيات الفرقة «على موج البحر».

«شكون» فرقة موسيقية أسسها السوري أمين ياخر مع الألماني ثوربن بعد قدومه إلى ألمانيا كلاجئ من سورية، ويمزج الثنائي بين الموسيقى التراثية والتقليدية السورية والعربية وبين الموسيقى الإلكترونية، وانطلقت الفرقة في رحلتها الموسيقية من مدينة هامبورج الألمانية منذ 5 سنوات، ومن وقتها قدمت عشرات الحفلات والجولات الفنية العالمية في برلين وباريس وهامبورج وبيروت.