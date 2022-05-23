وسام جوقة الشرف الفرنسي للمغنية والكاتبة الأميركية باتي سميث

القاهرة - بوابة الوسط

منحت فرنسا نجمة الروك الأميركية باتي سميث وسام جوقة الشرف، وقالت المغنية والشاعرة والكاتبة البالغة 75 عامًا خلال مراسم تكريمها في نيويورك، السبت، إن «الثقافة الفرنسية» طبعتها طوال حياتها.

وتولى السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة فيليب إتيان تقليد سميث الوسام خلال احتفال أقيم في مكتبة بروكلين العامة وشاركت في تنظيمه مؤسسة «فيلا ألبرتين» الثقافية الفرنسية في الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

وقالت سميث إن منحها الوسام «شرف كبير». وأضافت «إنه أمر بالغ الأهمية لي نظرًا إلى الثقافة الفرنسية والأدب الفرنسي والفن والسينما الفرنسيين ساهمت في تكويني طوال حياتي».

وتابعت، قائلة «لقد تبنيت فرنسا طوال حياتي، ومن الرائع أن أحظى في المقابل بهذا التبني».

وأكدت أن الوسام سيكون بالنسبة إليها مصدر «إلهام لمزيد من العمل، ولعمل أفضل».

وأعربت عن سعادتها باختيارها لتكون «سفيرة مصغّرة لفرنسا».

وأدت سميث خلال الاحتفال عددًا من أغنياتها، ورافقتها عزفًا ابنتها جيسي على البيانو وعازف الغيتار ليني كاي الذي يرافقها منذ مدة طويلة.