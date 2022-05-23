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المخرجة السورية سؤدد كعدان تنتهي من تصوير «نزوح»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 12:51 مساء
المخرجة السورية سؤدد كعدان تنتهي من تصوير «نزوح»
سامر المصري وكندة علوش في مشهد من فيلم «نزوح» (خاص لـ بوابة الوسط)
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انتهت المخرجة السورية سؤدد كعدان من تصوير أحدث أفلامها «نزوح»، ليدخل مرحلة ما بعد الإنتاج.

يشارك في بطولة الفيلم كندة علوش وسامر المصري، والممثلة الشابة هالة زين، وهو ثاني أفلام سؤدد الروائية بعد «يوم أضعت ظلي» الفائز بجائزة أسد المستقبل من مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي»، وقد فاز مشروع نزوح بالعديد من الجوائز من مهرجانات «كان» و«برلين» وغيرهما، وفقا لبيان.

واستحوذت شركة «MAD Solutions» على حقوق توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة «MK2» مبيعات الفيلم بأنحاء العالم. بينما توزعه في فرنسا «PYRAMIDE»، وتم تمويل إنتاجه من خلال «FILM4»، معهد الفيلم البريطاني (منحة تمويل الياناصيب الوطني) و«Star Collective».

علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان في «MAD Solutions» تحدثا عن المخرجة والفيلم «منذ أن شاهدنا أفلامها القصيرة ونحن نؤمن بموهبة سؤدد كعدان، وقد ساهمنا في عرض 3 من أفلامها على منصة نتفليكس، وهي يوم أضعت ظلي، عزيزة، وخبز الحصار، كما وزعنا فيلمها الوثائقي عتمة، ولهذا نحن متحمسون بشكل خاص لفيلمها الأحدث نزوح، خاصة بتضمنه لنجوم من عيار كندة علوش وسامر المصري».

كندة علوش
تدور أحداث الفيلم في سورية خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة «زينة» هالة زين ذات الـ14 سنة. لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع «عامر» نزار العاني الصبي بالمنزل المجاور. ومع تصاعد العنف تُصر والدتها «هالة» كندة علوش على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها «معتز» سامر المصري الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، وهو من إنتاج شركة «زجل للإنتاج» (سؤدد كعدان)، وشركة «بيركلي ميديا جروب» (يو فاي سوين) ويشارك في الإنتاج «أكس نيلو» (مارك بوردور)، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين، نزار العاني، دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وحصل السيناريو على جائزة «باومي» من برلين، وفي مهرجان «كان السينمائي» حصل على جائزة «تلفزيون ARTE»، وجائزة «سورفوند»، ضمن ورشة «سينيفونداسيون»، كما نال دعما من «تورينو فيلم لاب» ومؤسسة الدوحة للأفلام.

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