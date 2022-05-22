«السبكي» طريق المغربية ليلى الفيلالي إلى السينما المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

تدخل الفنانة والمطربة المغربية - السويدية ليلى الفيلالي عالم السينما المصرية من خلال فيلم من إنتاج محمد السبكي.

ويعمل السبكي حاليًا على التحضير للفيلم المقرر أن يشارك به مجموعة من ألمع نجوم التمثيل والغناء، المرجح أن يتم عرضه بالسينمات في موسم عيد الأضحى.

وأكدت ليلى أن العمل مع السبكي إضافة كبيرة لها، خصوصًا أن عائلة السبكي واحدة من أهم شركات الإنتاج المصرية والعربية التي أسهمت في تقديم الكثير من النجوم والنجمات منذ بدايات إنتاجهم بنهاية ثمانينات القرن الماضي للعملاقين أحمد زكي ونور الشريف مرورًا بأسماء كثيرة وكبيرة لا تقل عنهما، وفقا لبيان.

وتخوض الفنانة المغربية تجربة التمثيل في مصر بعد نجاحها في المسلسل السعودي «الميراث» الذي قدمت فيه دور الزوجة الثانية، الذي يتم حاليًا بثه على مجموعة قنوات «إم بي سي» السعودية، والمسلسل من إنتاج حسن العسيري ومتوقع أن تصل عدد حلقاته إلى 750 حلقة.

ليلى الفيلالي قدمت من قبل أولى أغانيها بطريقة الفيديو كليب بعنوان «حب» من ألحان طلال الدعور، وتم تصويره في تركيا، وتبعه كليب «فرحانة» من كلمات يونس آدم، ثم كليب «آه يا ليالي» من كلمات محمد المغربي، وأيضًا كليب «شوفو الزين» كلمات محمد المغربي.