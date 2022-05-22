الفرقة المغربية «Gnawa Soul& Moktar Gania» تطلق ألبومها الأول (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت الفرقة المغربية «Gnawa Soul& Moktar Gania» ألبومها الأول مع شركة «يونيفرسال ميوزيك مينا» تحت عنوان «Gnawa Soul».

يتألف الألبوم، الذي سجل في استوديو «Planet Essaouira»، من 12 أغنية من ضمنها «Rabi Lâafou» وهي الأغنية الأساسية في الألبوم الذي ينتمي لنوع موسيقى الـ«كناوة» والموسيقى العالمية التقليدية مع خلطة من الجاز.

لحن الأغنيات موسيقيون استثنائيون وعالميون وهم Geraldine Laurent وNeta Elkayam وJean Marie Ecay، ونفذ Chris Shaw عملية الميكس في الولايات المتحدة الأميركية، أما الـ«ماسترينغ» فتم في لندن.

أرادت فرقة «Gnawa Soul& Moktar Gania» من خلال هذا الألبوم أن تُجل بعض ترانيم الكناوة التقليدية القديمة، خاصة تلك التي تعود للمدونة الموسيقية الخاصة بعائلة «Gania»، التي تعتبر واحدة من أكثر العائلات المعروفة في عالم موسيقى الـ«كناوة» المغربية، التي يمثلها حاليًا «Moktar Gania».

وعن هذا الألبوم قالت الفرقة: «هو رحلة في عالم موسيقى الكناوة التي تعكس الجذور وتحاكي الروح والعاطفة الوجدان مع نغمات آلة الكمبري التقليدية المؤلفة من ثلاثة أوتار، التي تعطي انسجامًا تامًا وإيقاعا خاصًا».

وختمت بالقول: «هدفنا إسعاد الجمهور من خلال هذا الألبوم الموسيقي المليء بالإيقاعات الفرحة، التي تحمل عمقًا وبعدًا روحيًا في الوقت نفسه».