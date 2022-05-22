اجتماع لبحث مشاكل الثقافة في الخمس

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

استقبلت بلدية الخمس، السبت، وكيل وزارة الثقافة عبدالباسط أبوقندة، ورئيس الهيئة العامة للسينما والمسرح أنور التير وعددًا من نجوم الفن الليبي.

وكان في استقبال الوفد فرج البكوري عميد بلدية الخمس المكلف، وأحمد أبوشعالة وكيل ديوان البلدية ومدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية ومدير مكتب السينما والمسرح، وفق ما صرح به مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام بالبلدية.

وكذلك كان من ضمن المستقبلين نقيب الصحفيين والإعلاميين بالخمس، ومدير مكتب العلاقات والإعلام بالبلدية ومدير راديو «الخمس» وعضو مجلس الحكماء والأعيان ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المرقب وعدد من النشطاء والإعلاميين بالبلدية.

وعقد وكيل الوزارة والوفد المرافق له فور وصولهم اجتماعًا مع عميد البلدية وعدد من المسؤولين والنشطاء، ناقشوا فيه كيفية إحياء الحراك الثقافي والفني بالبلدية والنهوض به واستكمال بعض المشاريع المتوقفة.

وبعد انتهاء الاجتماع، خرج الحضور في جولة ميدانية، زاروا خلالها المركز الثقافي وبيت الثقافة ودار بشير السعداوي ومسرح مدينة لبدة الأثرية ومسرح المصارعة الرومانية بباركو.

وتعهد وكيل الوزارة ورئيس الهيئة العامة للسينما والمسرح بصيانة وتجهيز عديد المواقع، واستكمال صيانة المركز الثقافي وبيت الثقافة، وصيانة وتجهيز دار بشير السعداوي وراديو «الخمس»، وتجهيز مسرح لبدة الأثري باستوديو متكامل، والعمل على إحياء مهرجان مدينة لبدة الأثرية.

بلدية الخمس تستقبل وكيل وزارة الثقافة ورئيس الهيئة العامة للسينما والمسرح لمناقشة مشاكل قطاع الثقافة (فيسبوك)

بلدية الخمس تستقبل وكيل وزارة الثقافة ورئيس الهيئة العامة للسينما والمسرح لمناقشة مشاكل قطاع الثقافة (فيسبوك)

بلدية الخمس تستقبل وكيل وزارة الثقافة ورئيس الهيئة العامة للسينما والمسرح لمناقشة مشاكل قطاع الثقافة (فيسبوك)