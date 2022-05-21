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توقيع بروتوكول تعاون بين لبنان واتحاد المنتجين العرب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 02:03 مساء
توقيع بروتوكول تعاون بين لبنان واتحاد المنتجين العرب
المنتج صادق الصبّاح (يمين) ووزير الإعلام اللبناني زياد المكاري (خاص لـ بوابة الوسط)
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كشف الاتحاد العام للمنتجين العرب توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإعلام اللبنانية، السبت، بغرض تحفيز صناعة الدراما والسينما والإعلام، وتحويل لبنان مقرًّا ومستقرًّا للإنتاج الدرامي والسينمائي والإعلامي والثقافي.

ووقّع البروتوكول وزير الإعلام اللبناني المهندس زياد المكاري، ونائب رئيس الاتحاد المنتج صادق الصبّاح، على أن يبدأ العمل به سريعًا، من خلال زيارة لرئيس الاتحاد الدكتور إبراهيم أبوذكري إلى بيروت الشهر المقبل، على رأس وفد رفيع من المنتجين العرب، حسب بيان الاتحاد.

تعهد لبنان
حسب البروتوكول، تتعهّد وزارة الإعلام اللبنانية تقديم كلّ التسهيلات اللازمة، وكلّ الدعم الممكن لشركات الإنتاج المحلية والعربية والعالمية، وذلك إحياءً لهذه الصناعة التي كانت واحدة من أهم الصناعات اللبنانية، مع ما تحمله عملية الإحياء من دفع لعجلات الاقتصاد، أضف إلى تعزيز صورة لبنان الحافل بالطاقات.

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واستُبقت هذه الخطوة الجوهرية، بخطوة تأسيسية تمثّلت بموافقة وزارة الإعلام على تأسيس مكتب للاتحاد العام للمنتجين العرب في بيروت، بناءً على كتاب من الاتحاد العام للمنتجين العرب، أبدى من خلاله الاتحاد رغبة في جعل العاصمة بيروت مقرًا دائمًا له، على اعتبار أن الانفتاح اللبناني، والغنى الثقافي، والمهارات البشرية، والقدرات التقنية، والتنوع الجغرافي، والاعتدال المناخي، عوامل تشكّل مجتمعة حاضنة مريحة لكل أنواع الإنتاج، ويجب استثمارها والاستفادة منها عربيًا وعالميًا.

 فعاليات مشتركة
يتضمّن هذا التعاون تنظيم فعاليات مشتركة في لبنان والخارج، فضلا عن التعاون بين الجانبين لتقديم مساعدة لوجستية لشركات الإنتاج من خلال تأمين وتسهيل تواصلها مع سائر إدارات الدولة المعنية، وذلك من خلال استحداث وزارة الإعلام لمكتب متابعة مهمته تقديم التسهيلات والاستفسارات والإرشادات المطلوبة، حسب البيان.

المنتج صادق الصبّاح (يمين) ووزير الإعلام اللبناني زياد المكاري (خاص لـ بوابة الوسط)
المنتج صادق الصبّاح (يمين) ووزير الإعلام اللبناني زياد المكاري (خاص لـ بوابة الوسط)
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