«متعبُ مني ولا أقوى على حملي».. تشييع رسمي لمظفر النواب

القاهرة - بوابة الوسط

وسط حضور سياسي كبير وموسيقى الشرف، استقبل مطار بغداد، السبت، جثمان الشاعر العراقي الكبير مظفّر النواب، غداة وفاته عن 88 عامًا في الإمارات إثر صراع مع المرض.

ويمثّل الشاعر أيقونة ثورية وأدبية للعراقيين والعرب؛ إذ عُرف بمناهضته الأنظمة وانتقاداته اللاذعة التي لم يتوانَ عن التعبير عنها بقصائده، كما كان مناصرًا للفلسطينيين، وفق «فرانس برس».

وأمضى النواب سنوات عمره بغالبيتها خارج بغداد، لكنه بقي حاضرًا في وجدان العراقيين الذين ودّعوه بتداول صوره وقصائده على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان خبر وفاته.

الطائرة الرئاسية

تقديرًا لما يحمله من قيمة بالنسبة للعراقيين، نُقل جثمان الشاعر بالطائرة الرئاسية إلى مطار بغداد الدولي، حيث أقيمت له مراسيم رسمية بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وحمل حرس الشرف نعش النواب الذي كُلّل بالورود، بينما رفع أحدهم صورة له بالأبيض والأسود. ومن هناك، يُنقل إلى مقر اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، حيث تجمّع المئات من الأشخاص من أجيال مختلفة بانتظار وصول جثمان النواب، قبل أن يوارى الثرى في النجف.

- وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب

وقال الناطق باسم اتحاد الأدباء، عمر السراي، إن هذا «الاستقبال الكبير لا يعني الأدباء فقط بل يعني المواطنين، فهو شاعر شعبي وليس شاعر نخبة».

وأضاف من مقر الاتحاد «هو يمثل موقفًا لدى المتظاهرين والثوريين لدى جميع محبي الوطن الحقيقيين، يمثل موقف عدم الاصطفاف مع السلطة لمقارعة الطغيان والديكتاتورية».

قصائد ثورية

اشتُهر النوّاب الذي ولد في بغداد في الأول من يناير العام 1934، وتخرّج في كلية الآداب في جامعتها، بقصائده الثورية بعد سنوات في السجن والغربة أمضاها صاحب قصيدتي «القدس عروس عروبتكم» و«قمم» اللاذعتين. أما أول قصيدة أبرزته في عالم الشعر فهي «قراءة في دفتر المطر» في العام 1969.

أول طبعة كاملة باللغة العربية لأعماله صدرت في العام 1996 عن دار قنبر في لندن. وأبرز دواوينه في الشعر الشعبي «الريل وحمد»، في حين كان آخر بيت شعري له على فراش المرض «متعبُ مني ولا أقوى على حملي».

وعلى الرغم من أنه من جيل سابق، لكن قصائده انتشرت على نحو كبير خلال الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي هزّت العراق في أكتوبر 2019، وتناقلها الشباب تعبيرًا عن رفضهم للواقع السياسي وأملهم في التغيير.