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امرأة عارية على السجادة الحمراء في «كان».. ما السر؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 11:28 صباحا
امرأة عارية على السجادة الحمراء في «كان».. ما السر؟
امرأة تقتحم السجادة الحمراء المخصصة لعرض فياك «ثري ثاوزند ييرز أوف لونغينغ» في مهرجان كان السينمائي في 20 مايو 2022 لتوجيه رسالة ضد جرائم الاغتصاب خلال النزاع الدائر في أوكرانيا (أ ف ب)
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مع عبارة «أوقفوا اغتصابنا»، اقتحمت امرأة السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، الجمعة، كاشفةً عن جسمها الذي رسمت عليه لوني العلم الأوكراني.

وكانت المرأة التي ترتدي سروالًا داخليًا عليه بقع حمراء تصرخ أمام عدسات الكاميرات، قبل أن يُخرجها رجال الأمن من المكان، وفق «فرانس برس».

وأدّت هذه الخطوة الاحتجاجية إلى توقف مرور النجوم على السجادة الحمراء لفترة وجيزة، ومن بينهم تيلدا سوينتون وإدريس إلبا اللذان كانا حاضرين لمناسبة العرض الأول لفيلمهما «ثري ثاوزند ييرز أوف لونغينغ» للمخرج الأسترالي جورج ميلر.

 فولوديمير زيلينسكي
في الشهر الماضي، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تلقي محققين تقارير عن تسجيل «مئات حالات الاغتصاب» في مناطق احتلتها القوات الروسية، من ضمنها اعتداءات جنسية على أطفال.

وأطلّ زيلينسكي، وهو ممثل سابق، في حفلة افتتاح المهرجان الثلاثاء مطلقًا عبر الفيديو نداءً لمساعدة أوكرانيا.

- زيلينسكي يوجه كلمة في افتتاح «كان السينمائي»

ويتطرق المهرجان بشكل رئيسي للحرب الأوكرانية؛ إذ شهد الخميس عرضًا خاصًا لـ«ماريوبوليس2»، وهو فيلم وثائقي للمخرج الليتواني مانتاس كفيدارافيسيوس الذي قُتل في أوكرانيا الشهر الماضي على يد القوات الروسية بحسب ما أُشيع.

ويخصّص المهرجان يوم السبت للمخرجين الأوكرانيين المحاصرين في بلدهم، إذ سيعرض خلاله سيرغي لوزنيتسا، وهو أحد صنّاع الأفلام الواعدين، فيلم «ذي ناتشرل هيستوري أوف ديستراكشن» (التاريخ الطبيعي للدمار) الذي يتحدث عن قصف المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية.

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