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رحيل الملحن اليوناني فانغيليس عن 79 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 مايو 2022, 04:55 مساء
رحيل الملحن اليوناني فانغيليس عن 79 عاما
الملحن اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الخميس، وفاة الملحن الشهير فانغيليس باباثاناسيو المعروف بفانغيليس عن عمر ناهز 79 عاما.

ونعى ميتسوتاكيس الملحن صاحب الموسيقى التصويرية لفيلمي «بلايد رانر» و«تشاريوتس أوف فاير»، حسب «فرانس برس».

وكتب رئيس الوزراء في تغريدة عبر تويتر «فانغيليس باباتاناسيو لم يعد بيننا»، معتبرا أن «عالم الموسيقى خسر (الفنان) العالمي فانغيليس».

 فانغيليس العصامي 
كان فانغيليس العصامي يُعتبر رائد الموسيقى الإلكترونية، واستلهم في أعماله الطبيعة والإنجيل والهندسة المعمارية المستقبلية الطابع واستكشاف الفضاء وحركة مايو 1968 الطالبية.

وحصلت الموسيقى التي وضعها لفيلم «تشاريوتس أوف فاير» على جائزة أوسكار متقدمة على تلك التي لحنها جون ويليامس عن أول أفلام سلسلة «إنديانا جونز» العام 1982.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن محاميه قوله «ببالغ الأسى نعلن وفاة اليوناني العظيم فانغليس باباثاناسيو في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 17 مايو».

وأشار عدد من وسائل الإعلام اليونانية إلى أن فانغيليس الذي كان يعيش متنقلا بين باريس ولندن وأثينا توفي جراء إصابته بفيروس كورونا في فرنسا.

ومن بين الأعمال الموسيقية التي ألفها لأكثر من عشرة أفلام سينمائية، موسيقى فيلم كوستا غافراس «ميسينغ» ، وفيلمي «بيتر مون» لرومان بولانسكي و«ألكساندر» لأوليفر ستون.

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