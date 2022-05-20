Atwasat

كريمة عبدالجبار تحاضر عن مدرسة قورينا بمجمع اللغة

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الجمعة 20 مايو 2022, 03:28 مساء
كريمة عبدالجبار تحاضر عن مدرسة قورينا بمجمع اللغة
الدكتورة كريمة عبدالجبار (بوابة الوسط)
alwasat radio

نظم مجمع اللغة العربية، الخميس، محاضرة عن «مدرسة قورينا ومذهب التوحيد الآريوسي»، ألقتها الدكتورة كريمة عبدالجبار أستاذة الفلسفة والأديان بجامعة طرابلس، بإدارة الدكتور عبدالحميد الهرامة رئيس المجمع.

وتناولت الباحثة البيئة الفكرية التي تشكلت فيها المدارس الفلسفية مثل الإسكندرية وأثينا ومنها أيضا مدرسة قورينا، التي رأت النور في القرن الرابع قبل الميلاد، وارتباط تلك المدارس بالمسيحية في إطارها الكنسي، وكيف حادت «المسيحية» عن مسارها التوحيدي إلى التثليت بسبب تعاليم بولس الممثل الرئيس لهذا التحول لتصبح مبادئه الدينية لاحقا العقيدة الأصلية.

تعاليم وآراء مناهضة
من جانب آخر سلطت المحاضرة الضوء على الآراء المناهضة لتلك التعاليم، خصوصا من مدرسة قورنيا التي جاءت منها دعوة آريوس الليبي، لتعرف فيما بعد بالآريوسية رافضة أفكار بولس ومعرفة بخطورتها مذكرة بواحدية الإله وأن الروح القدس والمسيح هما أجزاء بشرية.

وعرفت في سياق حديثها بجوانب من حياة وأفكار آريوس المولود في الجبل الأخضر، ثم انتقاله إلى الإسكندرية ومنها إلى نيقوميديا (أزمير)، محاولا نشر دعوته التي عارضتها سلطة الامبراطورية الرومانية المتبنية لفكرة الثالوث، متهمة اياه بالهرطقة والإلحاد وتنعطف به الأحداث بين النفي ومجادلة أراءه من قبل الأساقفة.

وتوقفت عبدالجبار عند الجدل الذي تركته الآريوسية، والآراء التي انطلقت منها لدى المفكرين والكتاب والفلاسفة وعلماء الدين، ووجهات نظرهم حولها مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح».

الدكتور عبدالحميد الهرامة رئيس مجمع اللغة العربية، مدير المحاضرة (بوابة الوسط)
الدكتور عبدالحميد الهرامة رئيس مجمع اللغة العربية، مدير المحاضرة (بوابة الوسط)
جانب من الحضور (بوابة الوسط)
جانب من الحضور (بوابة الوسط)
جانب من الحضور (بوابة الوسط)
جانب من الحضور (بوابة الوسط)
جانب من الحضور (بوابة الوسط)
جانب من الحضور (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟

يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟
روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت

روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت
أول اتصال بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي منذ غزو أوكرانيا

أول اتصال بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي منذ غزو أوكرانيا
الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة

الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة
كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا
إسرائيل تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة

إسرائيل تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة
المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر

المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر
مكتب الحسن الرضا يرد على الزج بالعائلة السنوسية بشأن قطع مجوهرات سجلتها مصر في عداد الآثار

مكتب الحسن الرضا يرد على الزج بالعائلة السنوسية بشأن قطع مجوهرات سجلتها مصر في ...
للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)

العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)
بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021

بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال

بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا

قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا
مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك لمعسكر الإسكندرية

مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك ...
مأساة النيهوم (5/5)

مأساة النيهوم (5/5)
«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي

«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي
تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو

تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيع رسم لميكيلانغيلو بسعر قياسي في مزاد
بيع رسم لميكيلانغيلو بسعر قياسي في مزاد
بيع غيتار كان وراء حل فرقة «أويسس» في مزاد
بيع غيتار كان وراء حل فرقة «أويسس» في مزاد
ملياردير ياباني يبيع لوحة لباسكيا مقابل 85 مليون دولار
ملياردير ياباني يبيع لوحة لباسكيا مقابل 85 مليون دولار
كرازة.. سيرة القرية والكاميرا والصحافة
كرازة.. سيرة القرية والكاميرا والصحافة
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا...
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن...
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد ......
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية ......
عقد الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد عام فناني ليبيا (صور)
عقد الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد عام فناني ليبيا (صور)...
المزيد
رحيل الملحن اليوناني فانغيليس عن 79 عاما
رحيل الملحن اليوناني فانغيليس عن 79 عاما...
كريمة عبدالجبار تحاضر عن مدرسة قورينا بمجمع اللغة
كريمة عبدالجبار تحاضر عن مدرسة قورينا بمجمع اللغة...
وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب
وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب...
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما...
كرازة.. سيرة القرية والكاميرا والصحافة
كرازة.. سيرة القرية والكاميرا والصحافة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط