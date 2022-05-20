مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وسائل إعلام محلية، الجمعة، وفاة الفنان المصري سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، بعد صراع مع مرض القلب.

وأدخل صبرى أحد مستشفيات حي المهندسين بمحافظة الجيزة، منتصف فبراير، فيما أكد مقربون منه أنه كان يعانى مشكلة فى الصمام الميترالى، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، وفاة الفنان المصري الكبير، عن عمر ناهز 85 عامًا بعد صراع مع المرض خلال الآونة الأخيرة تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا، حسب «القاهرة 24».

ونشرت عبر حسابها الشخصي «إنستغرام»، صورة لسمير صبري، مصحوبة بتعليق «البقاء لله».

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وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الراحل من خلال مسلسل «فلانتينو» مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام منها «ديدو»، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و«محمد حسين» مع النجم محمد سعد، و«المشخصاتى الجزء الثانى» مع تامر عبد المنعم، حسب «اليوم السابع».

ولد الفنان الراحل في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج من فيكتوريا كوليدج، وفي بداية حياته، عمل صبري مذيعاً في القسم الإنجليزي بالإذاعة المصرية، ثم اتجه إلى التمثيل والغناء.

قدم برنامج «ما يطلبه المستمعون» باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها «هذا المساء» و«كان زمان» و«النادي الدولي».

وله العديد من الأفلام والمسلسلات،منذ بداية مسيرته الفنية في الستينات، ومنها عدد من أفلامه مع الفنان عادل إمام مثل «البحث عن فضيحة»، «التوت والنبوت»، و«جحيم تحت الماء»، و«الجلسة سرية»، و«علاقات مشبوهة»، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائية، ومن مسلسلاته «حضرة المتهم أبي»، و«قضية رأي عام».