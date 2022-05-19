عقد الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد عام فناني ليبيا (صور)

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

عُقد بالمعهد العالي لتقنية الفنون بزاوية الدهماني، الأربعاء، اجتماع ضم عددًا من فناني طرابلس، بالإضافة إلى حضور فنانين مندوين عن مناطق أخرى، منها بنغازي وسبها ومصراتة والزاوية والخمس وهون بمختلف تخصصاتهم الفنية.

الاجتماع كان هدفه تأسيس اتحاد عام لفناني ليبيا من أجل حماية الفنان الليبي وضمان حقوقه المادية والمعنوية والمهنية، على أن يضم هذا الاتحاد كل الإبداعات الفنية من مسرح وسينما وتلفزيون وموسيقى وفن تشكيلي وفنون شعبية، على ما قال الكاتب علي خويلد.

ناقش الحاضرون اللوائح والأنظمة والقوانين الخاصة بتشكيل الاتحاد، والهدف من تأسيسه ومقر انطلاق أعماله، واختلفت الآراء حول بعض النقاط التي تم تعديلها بعد التشاور وتدوين بعض الملاحظات المهمة فيما يتعلق بأحقية الانتساب وعضوية الاتحاد وجنسية المنتسب وضمان حق الفنان وتفعيل الحركة الفنية بمختلف مجالاتها.

- اجتماع لتأسيس اتحاد عام لفناني ليبيا.. الأربعاء

كما بارك الحاضرون هذه الخطوة لتأسيس اتحاد عام فناني ليبيا، والحرص على إقامة مثل هذا اللقاءات بشكل مستمر والتي من شأنها تعزيز العلاقات بين الفنانين وتقارب وجهات النظر.

وفي نهاية الاجتماع، قرر الحاضرون الدعوة لعقد اجتماع آخر لاعتماد الاتحاد وإجراء انتخابات لاختيار الرئيس والأعضاء.

من كواليس الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد فناني ليبيا (تصوير: عبدالرحيم الشريف)

من كواليس الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد فناني ليبيا (تصوير: عبدالرحيم الشريف)

من كواليس الاجتماع الأول لتأسيس اتحاد فناني ليبيا (تصوير: عبدالرحيم الشريف)