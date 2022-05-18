Atwasat

«نتفليكس» تصرف 2% من موظفيها بمواجهة التباطؤ في نشاطها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 04:15 مساء
«نتفليكس» تصرف 2% من موظفيها بمواجهة التباطؤ في نشاطها
ريد هاستينغز المشارك في تأسيس «نتفليكس» خلال مؤتمر في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأميركية، 18 أكتوبر 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت «نتفليكس»، الثلاثاء، أنها صرفت ما يقرب من 2% من موظفيها بهدف تحقيق وفر مالي إثر تباطؤ نمو قطاع البث التدفقي التلفزيوني بعدما كان يشهد طفرة كبيرة.

وقال ناطق باسم «نتفليكس» لوكالة «فرانس برس» إن «هذه التغييرات مدفوعة خصوصًا بحاجات الشركة أكثر من الأداء الفردي (للموظفين)، ما يجعلها صعبة بصورة خاصة، لأن أيًا منا لا يريد أن يغادرنا زملاء رائعون لهذه الدرجة».

وأوضح المتحدث أن عمليات الصرف طاولت حوالي 150 موظفًا، أكثريتهم في الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن «نتفليكس» قلصت أيضًا نفقاتها على صعيد الخدمات المقدمة من جهات خارجية.

وأعلنت «نتفليكس» قبل أسابيع فقدانها مشتركين للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات. وأشار الناطق باسم الشركة إلى أن «التباطؤ في نمو إيراداتنا يحتّم علينا الإبطاء في نمو نفقاتنا كشركة». وفي نهاية الربع الأول، كانت «نتفليكس» تضم 221.6 مليون مشترك، بتراجع طفيف عن العدد المسجل نهاية ديسمبر.

وعزت «نتفليكس» هذا التراجع إلى تعليق خدماتها في روسيا بعد غزو أوكرانيا. وسبب هذا التراجع بـ200 ألف مشترك، أي أقل من 0.1% من إجمالي زبائنها، حالة هلع في وول ستريت إثر الإعلان عن النتائج الفصلية في أبريل.

منافسة قوية
وأعلن المدير المالي سبنسر نيومان حينها خلال مؤتمر عبر الهاتف أن «نتفليكس» تعتزم «تقليص» نفقاتها خلال السنتين المقبلتين، مع الاستمرار في استثمار مليارات الدولارات في المنصة.

وحققت الشركة التي تتخذ مقرًا لها في سيليكون فالي إيرادات صافية بلغت 1.6 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى، في مقابل 1.7 مليار دولار في الربع الأول من 2021.

ونسبت «نتفليكس» تراجع عدد المشتركين بجزء منه إلى تشارك مستخدمين حساباتهم مع أشخاص آخرين لا يتشاركون معهم السكن.

وما يقرب من 222 مليون أسرة تدفع اشتراكًا بـ«نتفليكس»، غير أن الحسابات تُشارك مع أكثر من مئة مليون أسرة غير مشتركة في الخدمة، وفق المنصة العملاقة في مجال البث التدفقي.

كذلك يتأثر نمو «نتفليكس» سلبًا بالمنافسة القوية مع «أبل» و«ديزني».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي

ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي
روسيا: 959 جنديا أوكرانيا استسلموا في مجمع آزوفستال منذ الإثنين

روسيا: 959 جنديا أوكرانيا استسلموا في مجمع آزوفستال منذ الإثنين
فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»

فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت

كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت
حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما

حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما
«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي

«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي
اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث

اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح (فيديو)

في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح ...
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية

الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب

«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب
«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب

«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب
تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل الأوقات

تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل ...
مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند
عطر بنية بوها

عطر بنية بوها
بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا

بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن

مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
قواعد الاشتباك

قواعد الاشتباك
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح (فيديو)
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها ...
مجموعة «ماكلو» الفنية تصبح الأغلى في تاريخ المزادات
مجموعة «ماكلو» الفنية تصبح الأغلى في تاريخ المزادات
أميرة سليم تتألق بـ«ملكة الليل» في الاحتفال بإعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية
أميرة سليم تتألق بـ«ملكة الليل» في الاحتفال بإعادة افتتاح مكتبة ...
عصام شرايطي يضع بصمته الموسيقية على نهائي كأس خادم الحرمين الخميس
عصام شرايطي يضع بصمته الموسيقية على نهائي كأس خادم الحرمين الخميس
زيلينسكي يوجه كلمة في افتتاح «كان السينمائي»
زيلينسكي يوجه كلمة في افتتاح «كان السينمائي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا...
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن...
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد ......
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية ......
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه...
المزيد
«نتفليكس» تصرف 2% من موظفيها بمواجهة التباطؤ في نشاطها
«نتفليكس» تصرف 2% من موظفيها بمواجهة التباطؤ في نشاطها...
طرح البرومو الدعائي للموسم الجديد من «هاملت بالمقلوب» (فيديو)
طرح البرومو الدعائي للموسم الجديد من «هاملت بالمقلوب» ......
«كريستيز» تطرح رسما غير منشور لميكيلانغيلو في مزاد بباريس
«كريستيز» تطرح رسما غير منشور لميكيلانغيلو في مزاد بباريس...
زيلينسكي يوجه كلمة في افتتاح «كان السينمائي»
زيلينسكي يوجه كلمة في افتتاح «كان السينمائي»...
عصام شرايطي يضع بصمته الموسيقية على نهائي كأس خادم الحرمين الخميس
عصام شرايطي يضع بصمته الموسيقية على نهائي كأس خادم الحرمين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط