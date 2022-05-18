Atwasat

طرح البرومو الدعائي للموسم الجديد من «هاملت بالمقلوب» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 03:30 مساء
طرح البرومو الدعائي للموسم الجديد من «هاملت بالمقلوب» (فيديو)
مشهد من العرض المسرحي «هاملت بالمقلوب» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

طرحت الصفحة الرسمية لمسرحية «هاملت بالمقلوب» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البرومو الدعائي الرسمي للموسم الجديد المقرر انطلاقه، الخميس، في التاسعة مساء على خشبة «مسرح السلام» بشارع قصر العيني (وسط القاهرة).

يأتي ذلك بعد تحقيق العرض نجاحًا كبيرًا خلال موسمه الماضي على المستويين النقدي والجماهيري، وإقراره على 14 مقررًا دراسيًا بالجامعات والمعاهد المتخصصة.

ويرصد العرض واقع الإنسان في العصر الحديث ومدى المتغيرات من «هاملت» الإنسان في هذا العصر المليء بالمتغيرات الصحية والسياسية وكل الأمور التي نعيشها في زمننا الحالي.

«هاملت بالمقلوب» إنتاج فرقة «المسرح الحديث»، تحت إدارة الفنان محسن منصور، وهي بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد، ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د.سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان نور السيد، وأحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي

ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي
روسيا: 959 جنديا أوكرانيا استسلموا في مجمع آزوفستال منذ الإثنين

روسيا: 959 جنديا أوكرانيا استسلموا في مجمع آزوفستال منذ الإثنين
فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»

فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت

كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت
حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما

حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما
«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي

«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي
اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث

اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح (فيديو)

في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح ...
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية

الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب

«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب
«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب

«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب
تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل الأوقات

تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل ...
مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند
عطر بنية بوها

عطر بنية بوها
بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا

بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن

مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
قواعد الاشتباك

قواعد الاشتباك
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح (فيديو)
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها ...
مجموعة «ماكلو» الفنية تصبح الأغلى في تاريخ المزادات
مجموعة «ماكلو» الفنية تصبح الأغلى في تاريخ المزادات
أميرة سليم تتألق بـ«ملكة الليل» في الاحتفال بإعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية
أميرة سليم تتألق بـ«ملكة الليل» في الاحتفال بإعادة افتتاح مكتبة ...
عصام شرايطي يضع بصمته الموسيقية على نهائي كأس خادم الحرمين الخميس
عصام شرايطي يضع بصمته الموسيقية على نهائي كأس خادم الحرمين الخميس
زيلينسكي يوجه كلمة في افتتاح «كان السينمائي»
زيلينسكي يوجه كلمة في افتتاح «كان السينمائي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا...
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن...
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد ......
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية ......
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه...
المزيد
«نتفليكس» تصرف 2% من موظفيها بمواجهة التباطؤ في نشاطها
«نتفليكس» تصرف 2% من موظفيها بمواجهة التباطؤ في نشاطها...
طرح البرومو الدعائي للموسم الجديد من «هاملت بالمقلوب» (فيديو)
طرح البرومو الدعائي للموسم الجديد من «هاملت بالمقلوب» ......
«كريستيز» تطرح رسما غير منشور لميكيلانغيلو في مزاد بباريس
«كريستيز» تطرح رسما غير منشور لميكيلانغيلو في مزاد بباريس...
زيلينسكي يوجه كلمة في افتتاح «كان السينمائي»
زيلينسكي يوجه كلمة في افتتاح «كان السينمائي»...
عصام شرايطي يضع بصمته الموسيقية على نهائي كأس خادم الحرمين الخميس
عصام شرايطي يضع بصمته الموسيقية على نهائي كأس خادم الحرمين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط