طرح البرومو الدعائي للموسم الجديد من «هاملت بالمقلوب» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرحت الصفحة الرسمية لمسرحية «هاملت بالمقلوب» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البرومو الدعائي الرسمي للموسم الجديد المقرر انطلاقه، الخميس، في التاسعة مساء على خشبة «مسرح السلام» بشارع قصر العيني (وسط القاهرة).

يأتي ذلك بعد تحقيق العرض نجاحًا كبيرًا خلال موسمه الماضي على المستويين النقدي والجماهيري، وإقراره على 14 مقررًا دراسيًا بالجامعات والمعاهد المتخصصة.

ويرصد العرض واقع الإنسان في العصر الحديث ومدى المتغيرات من «هاملت» الإنسان في هذا العصر المليء بالمتغيرات الصحية والسياسية وكل الأمور التي نعيشها في زمننا الحالي.

«هاملت بالمقلوب» إنتاج فرقة «المسرح الحديث»، تحت إدارة الفنان محسن منصور، وهي بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد، ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د.سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان نور السيد، وأحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي.