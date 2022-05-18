عصام شرايطي يضع بصمته الموسيقية على نهائي كأس خادم الحرمين الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

يشرف الموزع الموسيقي التونسي عصام شرايطي على نهائي كأس خادم الحرمين، الخميس، والمقرر إقامته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة والتي يواجه فيه فريق الهلال نظيره الفيحاء.

من ناحية أخرى، يستعد عصام شرايطي لطرح عمل موسيقي جديد من توقيعه قريبًا، حيث يعمل حاليًا على تحضير الفيديو كليب الخاص به، وسيتم طرح العمل بشكل موسيقي جديد مختلف عن كل ما قدمه عصام من قبل.

يشار إلى أن عصام شارك في عدد كبير من الألبومات الموسيقية الناجحة مع عدد من نجوم الموسيقى في الوطن العربي، منهم على سبيل المثال عبدالمجيد عبدالله، أنغام، أصالة، أيمن الأعتر، شيرين، وغيرهم.