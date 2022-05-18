أميرة سليم تتألق بـ«ملكة الليل» في الاحتفال بإعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط

أدت السوبرانو العالمية أميرة سليم، الثلاثاء، مقطوعة «ملكة الليل» المقتطفة من أوبرا الناي السحري، وذلك ضمن احتفالية مكتبة الإسكندرية بمرور 20 عاما على إعادة افتتاحها.

الحفل حضره عدد كبير من الشخصيات العامة، والمثقفين في مقدمتهم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفي الفقي مدير المكتبة، والفنان راجح داوود.

وشاركها في الاحتفالية بجوار أميرة، عازف البيانو العالمي رمزي يسي والموسيقار الكبير راجح داوود، وعازفة الفيولينة مريم أبو زهرة، بالإضافة إلى كورال مكتبة الإسكندرية وكورال أطفال مكتبة الإسكندرية، وأوركسترا مكتبة الإسكندرية وأوركسترا شباب الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية في كلمته أن هذا الصرح يدخل عامه العشرين بعد انقطاع دام لأكثر من عشرين قرنًا منذ أن بناها بطليموس الأول وبطليموس الثاني، وها هي تستعيد شموخها العريق، وتحتل مكانتها البارزة بين المؤسسات الثقافية العالمية تعبيرا أصيلا عن تراكم الحضارات فوق أرض مصر الطيبة، والتقاء الثقافات حول نيلها الخالد، وأضاف أن الاحتفال بعيد إحياء المكتبة يُعد تعبيرًا عن دورها الرائد في حفظ التراث، وتنمية الإبداع، وتجسير الفجوة بين الأمم والشعوب، فبينما هي تطل على ساحة المتوسط، فهي تمضي الآن نحو العمق الأفريقي، والبعد العربي، والفضاء الدولي.

- السوابرنو أميرة سليم تستعد لاحتفالية مكتبة الإسكندرية الثلاثاء

وعلي الجانب الآخر، أكدت أميرة فخرها بالمشاركة في هذا الحدث الهام لرمز تاريخي هام في تاريخ مصر ونافذة للثقافة والعلم والمعرفة والفكر، لمكان يعد المنارة الثقافية الأبرز في مصر والعالم علي مر التاريخ، بعد إعادة إحياءه وافتتاحه في 2002، فلم تكن مكتبة الإسكندرية القديمة هي المكتبة الوحيدة في العالم القديم ولكنها كانت أكثرهم شهرة على الرغم من وجود مكتبات أخرى سبقتها، وما زالت حتي الآن، فأهميتها تتمثل في كونها ميدانًا للبحث العلمي ومركزا حضاريًا قام بإثراء الحياة العلمية والثقافية والحضارية، لذا فهي تعد من أكبر وأعرق مكتبات العالم.