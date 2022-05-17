Atwasat

مجموعة «ماكلو» الفنية تصبح الأغلى في تاريخ المزادات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 05:06 مساء
مجموعة «ماكلو» الفنية تصبح الأغلى في تاريخ المزادات
«بورتريه ذاتي» لأندي وارهول خلال إيجاز صحافي نظمته «سوذبيز» عن مجموعة «ماكلو» في نيويورك، 6 مايو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أصبحت مجموعة ماكلو الشهيرة التي شكلت موضوع معركة طلاق شرسة بين مطور عقاري في نيويورك وزوجته السابقة، الإثنين، أغلى مجموعة فنية تباع في مزاد.

وباعت دار «سوذبيز» ثاني دفعة من الأعمال ضمن المجموعة في مقابل 246.1 مليون دولار، ما رفع القيمة الإجمالية للوحات إلى 922.2 مليون دولار، على ما أفاد ناطق باسم الدار وكالة «فرانس برس».

وتخطى هذا الرقم تاليًا الـ835.1 مليون دولار التي حققتها مجموعة روكفيلر خلال بيعها سنة 2018، ما شكل أعلى مبلغ إجمالي تحققه مجموعة خاصة منفردة في مزاد.

ومن أبرز القطع خلال مزاد، الإثنين، لوحة لمارك روثكو بعنوان «أنتايتلد» (بلا عنوان) التي بيعت في مقابل 48 مليون دولار، وأخرى بعنوان «سيستوك» لغيرهارد ريختر بيعت في مقابل 30.2 مليون دولار.

كذلك بيعت لوحة «بورتريه ذاتي» لأندي وارهول في مقابل 18.7 مليون دولار، فيما بلغ سعر «أنتايتلد» لفيليم دي كونينغ 17.8 مليون دولار.

وحازت دار «سوذبيز» الحق ببيع أعمال مجموعة ماكلو في سبتمبر الفائت. وباعت 35 من القطع التي تتضمنها في مقابل 676.1 مليون دولار، قبل بيع الأعمال الـ30 المتبقية، الإثنين.

- مجموعة ماكلو الفنية في طريقها إلى تحقيق رقم قياسي بالمزادات

ووصفت دار «سوذبيز» الأعمال بأنها «أغلى مجموعة مهمة للفن الحديث والمعاصر تظهر في السوق».

وخلال معاملات الطلاق، فشل هاري ماكلو وزوجته السابقة ليندا في الاتفاق على تحديد قيمة المجموعة الواسعة.

وحكم قاض في نيويورك سنة 2018 بضرورة بيعهما الأعمال الـ65 ضمن المجموعة وتقسيم الأرباح بينهما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس «تويتر» يدافع عن استراتيجية الشركة.. وإيلون ماسك يرد برمز مسيء

رئيس «تويتر» يدافع عن استراتيجية الشركة.. وإيلون ماسك يرد برمز مسيء
السعودية: وفاة أحد التوأمين اليمنيين السياميين بعد فصلهما

السعودية: وفاة أحد التوأمين اليمنيين السياميين بعد فصلهما
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية

الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب

«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب
«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب

«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب
«فودافون» البريطانية: «اتصالات» الإماراتية باتت أكبر مستثمر لدى المجموعة

«فودافون» البريطانية: «اتصالات» الإماراتية باتت أكبر مستثمر لدى المجموعة
«يورو نيوز»: تحقيقات مستقلة ترجح رواية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بنيران إسرائيلية

«يورو نيوز»: تحقيقات مستقلة ترجح رواية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بنيران ...
إردوغان: تركيا «لن تتنازل» بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي

إردوغان: تركيا «لن تتنازل» بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي
تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية

تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية
تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل الأوقات

تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل ...
السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027

السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027
مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند
المسار الدستوري الليبي يواصل جولة القاهرة الثانية اليوم.. هل تكون «الفرصة الأخيرة»؟

المسار الدستوري الليبي يواصل جولة القاهرة الثانية اليوم.. هل تكون «الفرصة ...
بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا

بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا
كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة

كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة
شاهد .. في «وسط الخبر».. اشتباكات جنزور توترات عابرة أم تمهيد لسيناريو دموي؟

شاهد .. في «وسط الخبر».. اشتباكات جنزور توترات عابرة أم تمهيد لسيناريو دموي؟
الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة

الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن

مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«مكتوب» المصري يحصد جائزة مهرجان «ثيسالونيكي» اليوناني
«مكتوب» المصري يحصد جائزة مهرجان «ثيسالونيكي» اليوناني
اجتماع لتأسيس اتحاد عام لفناني ليبيا.. الأربعاء
اجتماع لتأسيس اتحاد عام لفناني ليبيا.. الأربعاء
السوابرنو أميرة سليم تستعد لاحتفالية مكتبة الإسكندرية الثلاثاء
السوابرنو أميرة سليم تستعد لاحتفالية مكتبة الإسكندرية الثلاثاء
متاحف غرب أوكرانيا تخشى معاودة القوات الروسية قصفها
متاحف غرب أوكرانيا تخشى معاودة القوات الروسية قصفها
«كان» يستعد لانطلاق دورته الـ75 مساء الثلاثاء
«كان» يستعد لانطلاق دورته الـ75 مساء الثلاثاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا...
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن...
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد ......
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية ......
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه...
المزيد
مجموعة «ماكلو» الفنية تصبح الأغلى في تاريخ المزادات
مجموعة «ماكلو» الفنية تصبح الأغلى في تاريخ المزادات...
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح (فيديو)
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها......
أمبير هيرد لجوني ديب أمام المحكمة: «اتركني بحالي»
أمبير هيرد لجوني ديب أمام المحكمة: «اتركني بحالي»...
«كان» يستعد لانطلاق دورته الـ75 مساء الثلاثاء
«كان» يستعد لانطلاق دورته الـ75 مساء الثلاثاء...
متاحف غرب أوكرانيا تخشى معاودة القوات الروسية قصفها
متاحف غرب أوكرانيا تخشى معاودة القوات الروسية قصفها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط