Atwasat

«كان» يستعد لانطلاق دورته الـ75 مساء الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 01:15 مساء
«كان» يستعد لانطلاق دورته الـ75 مساء الثلاثاء
من الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق مهرجان «كان السينمائي» لسنة 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

ارتدت جادة لاكروازيت مجددًا حلتها الاحتفالية المعهودة استعدادًا لاستقبال نجوم الشاشة الكبيرة في الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان «كان»، ووُضعت اللمسات الأخيرة عشية افتتاح الحدث السينمائي العريق الذي يضم برنامجه تشكيلة واسعة من الأفلام.

انهمك العمال، الأحد، في وضع ملصق الدورة المستوحى من مشهد من فيلم «ذي ترومان شو» على واجهة قصر المهرجانات الشهير الذي يقام فيه المهرجان.

وقال رئيس قسم المعارض في قصر المهرجانات جوزيه ويل لتلفزيون وكالة «فرانس برس» إن «الثلاثاء سيكون أيضًا يومًا مهمًا لمد البساط الأحمر.. ها نحن نقترب بالتالي من نهاية ثلاثة أسابيع من التحضيرات» لتجهيز مقر المهرجان.

هذه الدورة اليوبيلية ستشهد توافد أكثر من 35 ألفًا من عشاق السينما والعاملين فيها إلى منطقة كوت دازور الساحلية، وفي موازاة حضور كوكبة من النجوم، ستتجه الأنظار إلى نخبة من أفلام المؤلف، فيما تتردد أصداء الحرب في أوكرانيا من خلال عدد من الأعمال المختارة. وقال مدير حانة «لافونو» الصغيرة جيريمي تريبيه «نحن جاهزون. لقد أعادت البلدية تأهيل كل شيء والمكان بأكمله، لذلك نأمل أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة إلى الجمهور».

لا كمامات
بدأ، الإثنين، وصول رواد المهرجان من كل أنحاء العالم، إلا أن من المتوقع أن يقتصر حضور السينمائيين الروس على قلة، إذ أعلن المهرجان بعد غزو أوكرانيا أنه لن يستقبل أي «وفود» رسمية روسية أو ذات صلة بهيئات مرتبطة بحكومة موسكو. وقد يكون حضور بعض الدول كالصين أقل من المعتاد بسبب الوضع الصحي فيها. لكن صفحة جائحة «كوفيد» طويت على ما يبدو في مهرجان «كان» الذي اضطر العام 2020 إلى صرف النظر عن إقامة دورته، وإلى تنظيمها العام الفائت في يوليو بدلا عن الموعد المعتاد في مايو. أما هذه السنة، فعاد المهرجان إلى تواريخه المألوفة، ولن يكون وضع الكمامات إلزاميًا فيه، ولن يُطلب من المشاركين والحضور إبراز شهادات صحية.

ويشكل انطلاق المهرجان، مساء الثلاثاء، محطة مهمة في استعادة الفن السابع صحته، بعد وصول لجنة التحكيم برئاسة الممثل الفرنسي فنسان ليندون الذي يخلف سبايك لي في هذه المهمة.

- «كان» أمام معضلة «تمثيل النساء» في المسابقة الرسمية

- بحضور كوكبة من النجوم.. مهرجان كان السينمائي ينطلق الثلاثاء

- «كان السينمائي» يكشف قائمة النجوم المشاركين

وسيكون الممثل الأميركي فورست ويتيكر من أول النجوم الذي سيصعدون درج المهرجان وسيتسلم سعفة ذهبية فخرية خلال حفل الافتتاح تتولى تقديمها الممثلة فيرجيني إيفيرا. وسيتبعه عدد من النجوم الآخرين، من بينهم نجوم فيلم «كرايمز أوف ذي فيوتشر» لديفيد كروننبرغ، كريستين ستيوارت وليا سيدو وفيغو مورتنسن، والممثل الواعد أوستن باتلر والمخضرم توم هانكس اللذان يجسدان شخصيتي إلفيس بريسلي ومدير أعماله في فيلم عن سيرته، وبالطبع توم كروز الذي يؤدي دور البطولة في الجزء الجديد «توب غان».

ويتنافس 21 فيلما بينها خمسة لنساء في المسابقة الرسمية سعيا إلى خلافة «تيتان» التي باتت مخرجته الفرنسية العام الفائت ثاني امرأة تفوز بالسعفة الذهبية في تاريخ المهرجان.

فيلم قُتِل مخرجه
من بين المخرجين المتوقعين: ديفيد كروننبرغ (كراش)، الذي وعد مرة أخرى بإثارة «جرائم المستقبل»، بارك تشان ووك (الفتى العجوز) الذي يعود بتحقيق كبريتي (قرار إلى اترك) أو جيمس جراي الذي سيقدم «أرماغيدون تايم» مع أنتوني هوبكنز وآن هاثاواي.

ومن أبرز الأفلام المرتقبة «كرايمز أوف ذي فيوتشر» لديفيد كروننبرغ و«ديسيجن تو ليف» لبارك تشان ووك و«أرماغيدون تايم» لجيمس غراي الذي تدور قصته في ثمانينيات القرن العشرين التي شهدت صعود عائلة ترامب.

كذلك ينافس على السعفة عدد من الذين سبق أن فازوا بها كالأخوين جان-بيار ولوك داردين من بلجيكا عن عملهما «توري إيه لوكيتا»، والسويدي روبن أوستلوند عن فيلم «تراينغل أوف سادنس»، والياباني هيروكازو كوري إيدا عن «بروكر» الذي يؤدي بطولته النجم الكوري الجنوبي سونغ كانغ، بالإضافة إلى المواهب الشابة الواعدة، على غرار لوكاس دونت وليونور سيراي اللذين يسعى كل منهما إلى الجائزة عن فيلمه الثاني.

وتحضر أوكرانيا عن المهرجان، إذ أضاف المهرجان الأسبوع الفائت إلى لائحة أفلامه المختارة شريطا بعد مصرع مخرجه، وهو الليتواني مانتاس كفيدارافيتشوس الذي قُتل في مطلع أبريل المنصرم في ماريوبول. وتمكنت خطيبته التي كانت ترافقه من استعادة اللقطات التي صورها هناك وجمعتها.

وتفتتح المسابقة، الأربعاء، بأحدث أفلام كيريل سيريبرينكوف الذي أصبح رمزًا للفنانين الروس المنشقين عن النظام بعدما تمكن أخيرا من مغادرة روسيا والانتقال بصورة قانونية إلى أوروبا بعد اندلاع الحرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية

الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب

«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب
«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب

«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب
«فودافون» البريطانية: «اتصالات» الإماراتية باتت أكبر مستثمر لدى المجموعة

«فودافون» البريطانية: «اتصالات» الإماراتية باتت أكبر مستثمر لدى المجموعة
«يورو نيوز»: تحقيقات مستقلة ترجح رواية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بنيران إسرائيلية

«يورو نيوز»: تحقيقات مستقلة ترجح رواية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بنيران ...
إردوغان: تركيا «لن تتنازل» بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي

إردوغان: تركيا «لن تتنازل» بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي
تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية

تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية
تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل الأوقات

تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل ...
السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027

السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027
مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند
المسار الدستوري الليبي يواصل جولة القاهرة الثانية اليوم.. هل تكون «الفرصة الأخيرة»؟

المسار الدستوري الليبي يواصل جولة القاهرة الثانية اليوم.. هل تكون «الفرصة ...
بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا

بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا
كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة

كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة
شاهد .. في «وسط الخبر».. اشتباكات جنزور توترات عابرة أم تمهيد لسيناريو دموي؟

شاهد .. في «وسط الخبر».. اشتباكات جنزور توترات عابرة أم تمهيد لسيناريو دموي؟
الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة

الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن

مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022

لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوز أوكرانيا بـ«يوروفيجن» يقدم «بصيص سعادة» لسكان كييف
فوز أوكرانيا بـ«يوروفيجن» يقدم «بصيص سعادة» لسكان كييف
مخرجون وممثلون إيرانيون يستنكرون اعتقال عدد من زملائهم
مخرجون وممثلون إيرانيون يستنكرون اعتقال عدد من زملائهم
«دكتور سترينج» يحافظ على صدارة شباك التذاكر
«دكتور سترينج» يحافظ على صدارة شباك التذاكر
«مكتوب» المصري يحصد جائزة مهرجان «ثيسالونيكي» اليوناني
«مكتوب» المصري يحصد جائزة مهرجان «ثيسالونيكي» اليوناني
اجتماع لتأسيس اتحاد عام لفناني ليبيا.. الأربعاء
اجتماع لتأسيس اتحاد عام لفناني ليبيا.. الأربعاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا...
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن...
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد ......
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية ......
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه...
المزيد
«كان» يستعد لانطلاق دورته الـ75 مساء الثلاثاء
«كان» يستعد لانطلاق دورته الـ75 مساء الثلاثاء...
متاحف غرب أوكرانيا تخشى معاودة القوات الروسية قصفها
متاحف غرب أوكرانيا تخشى معاودة القوات الروسية قصفها...
السوابرنو أميرة سليم تستعد لاحتفالية مكتبة الإسكندرية الثلاثاء
السوابرنو أميرة سليم تستعد لاحتفالية مكتبة الإسكندرية ......
اجتماع لتأسيس اتحاد عام لفناني ليبيا.. الأربعاء
اجتماع لتأسيس اتحاد عام لفناني ليبيا.. الأربعاء...
«مكتوب» المصري يحصد جائزة مهرجان «ثيسالونيكي» اليوناني
«مكتوب» المصري يحصد جائزة مهرجان «ثيسالونيكي» اليوناني...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط