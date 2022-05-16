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اجتماع لتأسيس اتحاد عام لفناني ليبيا.. الأربعاء

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الإثنين 16 مايو 2022, 06:40 مساء
اجتماع لتأسيس اتحاد عام لفناني ليبيا.. الأربعاء
المعهد العالي لتقنيات الفنون بزاوية الدهماني يستضيف الاجتماع (بوابة الوسط)
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نشر عدد من الفنانين وصفحات ليبية معنية بالثقافة والفنون دعوة لحضور الاجتماع التأسيسي للاتحاد العام لفناني ليبيا، الأربعاء، بالمعهد العالي لتقنيات الفنون بزاوية الدهماني.

وجاء في الدعوة، التي نشرت الاثنين، «لأن الفنون تساير حركة المجتمع وتطوره، لذلك فإن الفنان الليبي محتاج إلى اتحاد قوي وفاعل وعامل يدفع عجلة الإبداع والعطاء الوطني».

ومن بين الفنانين الذين نشروا هذه الدعوة مكرم اليسير وأنور التير وخليل السوري والكاتب علي خويلد.. وغيرهم، فيما لم يبين المنشور الجهة أو الأفراد الداعين لهذا الاجتماع.

وتابع المنشور: «إيمانًا بدور الفن والفنان، الذي يعتبر شكلًا من أشكال التعبير الإنساني ووسيلة لإثراء التجربة الإنسانية والترفيه والتقدير الثقافي وتحسين الشخصية وحتى التغيير الاجتماعي الذي يؤثر بالحياة بطريقة أو بأخرى، وبما أن الفن من إحدى أهم وسائل إثراء العقل، فهو عمل لمخيلات خصبة مبدعة عرضت ثقافات وعادات شعب أو لغة أو أحداث وتجارب تاريخية قديمة».

موعد اجتماع تأسيس الاتحاد
ويعقد مساء الأربعاء، على تمام الساعة الخامسة، بالمعهد العالي لتقنيات الفنون بزاوية الدهماني الاجتماع التأسيسي للاتحاد العام لفناني ليبيا، بكل شرائحهم الإبداعية.

وحسب المنشور يعد هذا الاجتماع «اللبنة الأولى لمواجهة التحديات التي تواجه الفنانين، فكم نحن نحتاج إلى مبادرة أو مشروع يتم إطلاقه من هذا الاجتماع حتى يكتسب الاجتماع التأسيسي الأول لاتحاد الفنانين أهمية بالغة الأثر في النفوس».

وبيَّن المنشور أن هذا الاجتماع «يأتي كمكسب عظيم للفنانين، وسيشد نجاحنا من عزم الفنان ورسالته».

دعوة عامة
ويهيب المنشور «بكل الفنانين والمبدعين أن يسهموا بوتيرة عالية في تأصيل وإثراء الروح والتأكيد بهذا الصدد أن القيمة الحقيقية لهذا الاتحاد، هي تكوين جسم يحمي الفنان ويحقق له طموحاته على الواقع».

واختتم المنشور بالقول: «لذا نؤكد الدور المهم والفعال للفنان في العطاء والبناء والوفاء» داعيًا الفنانين إلى «تفعيل الاتحاد التأسيسي، من خلال المشاركة الفاعلة والمهمة برسم المسار الصحيح للحركة الفنية، والمساهمة في إنماء مجتمع ليبي قوي وديمقراطي وتنموي معاصر».

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