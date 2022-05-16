«مكتوب» المصري يحصد جائزة مهرجان «ثيسالونيكي» اليوناني

القاهرة - بوابة الوسط

حصد فيلم «مكتوب» للمخرج المصري محمد ربيع جائزة ثاني أفضل فيلم كوميدي للعام 2022 ضمن جوائز مهرجان «ثيسالونيكي للأفلام القصيرة» في اليونان.

ومثّل «مكتوب» مصر بالمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بتصنيف «الكوميدي» في النسخة الجديدة من مهرجان «ثيسالونيكي»، ليحصد درع التكريم الفضي في جوائز أفضل فيلم قصير كوميدي لهذا العام، وشهد المهرجان مشاركة 3200 فيلم من 115 دولة، وفقا لبيان.

وتدور أحداث «مكتوب» حول حكاية حب مثيرة للجدل تجمع بين أخ وأخته يتلاقيان منفصلين في أحد الكافيهات خلال الغربة ويعبران عن حبهما بالكتابة على حائط الكافيه دون أن يدركا أنهما يكتبان لبعضهما البعض ودون أن يصادفا تواجدهما بالمكان نفسه الذي يتوافدان عليه يوميا، ليكتشفا بالصدفة في النهاية أن حبهما هو دواء لداء الوحدة والغربة.

تأتي جائزة مهرجان «ثيسالونيكي» اليوناني بعد أيام من مشاركة «مكتوب» في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان «هوليوود للفيلم العربي» في الولايات المتحدة الأميركية.

ويجمع الفيلم في بطولته بين داليا شوقي ومحمود ماجد الذي تولى مهمة تأليفه، بينما أخرجه محمد ربيع، في تعاون فني جديد بين الثلاثي بعد مشاركتهم سويا في فيلم «حاسب تحلم» المقرر عرضه قريبا.