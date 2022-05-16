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«دكتور سترينج» يحافظ على صدارة شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 04:01 مساء
«دكتور سترينج» يحافظ على صدارة شباك التذاكر
الممثل البريطاني بنديكت كامبرباتش خلال عرض «دكتور ستراينج» في لوس أنجليس، 2 مايو 2022 (أ ف ب)
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تراجعت إيرادات فيلم «دكتور سترينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس» في الأسبوع الثاني لعرضه إلى 61 مليون دولار فحسب بعد انطلاقة قوية في دور السينما، لكن ذلك لم يحل دون بقائه في صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية بفارق كبير عن وصيفه، وفق الأرقام الموقتة التي نشرتها، الأحد، شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وكان «دكتور سترينج»، وهو تتمة لمغامرات جرّاح الأعصاب الذي تحول ساحرا ويؤدي دور بطل «مارفل» الخارق فيه الممثل البريطاني بنديكت كامبرباتش، حقق مداخيل بلغت 187 مليون دولار في الأيام الثلاثة الأولى لانطلاق عروضه الأسبوع الفائت. أما إيراداته العالمية منذ بدء عرضه فوصلت إلى 396 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

وبقي «دكتور سترينج» متقدما بأشواط على فيلم الرسوم المتحركة «ذي باد غايز» الذي حافظ على المركز الثاني مع حيواناته الخارجة عن القانون التي تجهد لكي تصبح لطيفة، إذ لم تتجاوز إيراداته من، الجمعة، إلى، الأحد، 6.9 ملايين دولار.

واستمر المركز الثالث من نصيب القنفذ الأزرق في فيلم «سونيك ذي هيدجدوغ 2»، وبلغت مداخيله 4.6 ملايين دولار.

تحكم ذهني بالنار
وكانت انطلاقة «فايرستارتر» مخيّبة للآمال، إذ اكتفى هذا الفيلم الذي يجمع اللونين البوليسي والخيالي والمقتبس من رواية للكاتب المتخصص في هذا النوع ستيفان كينغ بالمركز الرابع محققا إيرادات بلغت 3.8 ملايين دولار فحسب.

ويؤدي زاك إيفرون وسيدني ليمون في هذا الفيلم دوري والدَي ريان كيرا أرمسترونغ، وهي فتاة في الحادية عشرة تتمتع بقدرات غير عادية في التحكم الذهني بالنار، تسعى وكالة حكومية غامضة إلى استخدام موهبتها في إشعال النار في ابتكار سلاح دمار شامل. وتعرض الفيلم لهجوم نقدي، واقتصرت نسبة التقييمات الإيجابية له على موقع «روتن توماتوز» على 12%.

وفي المقابل، بلغت نسبة التقييمات الإيجابية لفيلم «إيفريثينغ إيفريوير آل أت وانس» الذي بقي في المركز الخامس 96 في المئة، إذ حقق هذا الشريط الذي ينقل المشاهد هو الآخر إلى عبث العوالم الموازية إيرادات بلغت 3,3 ملايين دولار في الأسبوع الثامن لعرضه.

وفي ما يأتي الأفلام الخمسة المتبقية في الترتيب:
6. «فانتاستيك بيستس: ذي سيكرتس أوف دامبلدور» (2.4 مليون دولار)

7. «ذي لوست سيتي» (1.7 مليون دولار)

8. «ذي نورثمان» (1.7 مليون دولار)

9. «فاميلي كامب» (1.4 كليون دولار)

10. «ذي أنبيرابل ويت أوف ماسيف تالنت» (1.1 مليون دولار).

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