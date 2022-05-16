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رومانيا تعترض على «استبدال» نتيجة تصويتها في «يوروفيجن»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 01:40 مساء
رومانيا تعترض على «استبدال» نتيجة تصويتها في «يوروفيجن»
فرقة «كالوش أوركسترا» الأوكرانية تحمل كأس الفوز بـ«يوروفيجن» الغنائية بمدينة تورينو الإيطالية، 14 مايو 2022 (أ ف ب)
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أفاد التلفزيون الروماني العام «تي في آر»، الأحد، بأن تصويت اللجنة التحكيمية الرومانية في مسابقة «يوروفيجن» لصالح مولدافيا «استُبدِل» في النتيجة النهائية، السبت، بـ«بديل احتُسِب بطريقة غير شفافة».

وأصدر «تي في آر» بيانا أعرب فيه عن تفاجئه بأن التصويت الروماني «لم يُؤخذ في الاعتبار في الترتيب النهائي، إذ أعطى المنظمون مجموعة أخرى من النقاط للمتنافسين في نهائي المسابقة». وأوضح البيان أن «لجنة التحكيم الرومانية منحت العلامة القصوى لمرشحي مولدافيا» في المسابقة، وفق «فرانس برس».

إلا أن النقاط الاثنتي عشرة التي أعطتها لجنة التحكيم الرومانية لم تُحتسَب، السبت، لمولدافيا بل لأوكرانيا التي فازت بالمسابقة.

كذلك أعربت رومانيا عن أسفها «لتغيير القواعد خلال المسابقة»، إذ لم يُسمَح للمذيعة الرومانية بأن تُطل على الهواء مباشرة كما تفعل مذيعات غالبية الدول الأخرى للإعلان عن نتيجة تصويت لجنة التحكيم الرومانية.

وأعلنت رومانيا أنها تحتفظ «بحق اتخاذ تدابير لتصحيح الوضع» في ضوء الموقف الذي سيتخذه اتحاد البث الأوروبي، الجهة المنظمة للمسابقة، من اعتراضها.

ويوزع أعضاء لجان التحكيم في كل دولة العلامات على مختلف البلدان المشاركة في «يوروفيجن»، فيما يصوت المشاهدون عبر الهاتف.

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وأشار الاتحاد، ليلة السبت إلى الأحد، إلى أن «بعض أنماط التصويت غير المألوفة رُصدت في نتائج ست دول» خلال الدور نصف النهائي الثاني والمرحلة النهائية.

تلاعب بالتصويت
ولم يحدد الاتحاد الدول التي تأثرت أو ما إذا كانت هذه المخالفات قد تؤثر على الترتيب النهائي. وأكد في بيان أنه «يأخذ أي محاولة مزعومة للتلاعب بالتصويت في مسابقة الأغنية الأوروبية على محمل الجد».

وفازت أوكرانيا بالمسابقة في مدينة تورينو الإيطالية متقدمة على بريطانيا وإسبانيا بفضل تصويت مشاهدي التلفزيون الذين اختارت غالبيتهم فرقة هذه الدولة التي تتعرض لغزو من القوات الروسية.

وأعرب وزير الثقافة الأوكراني، أولكسندر تكاتشينكو، الأحد، عن أسفه لعدم إعطاء لجنة تحكيم كييف أي نقاط لبولندا وليتوانيا اللتين تُعتبران من الدول الأكثر دعما لأوكرانيا في نزاعها مع روسيا.

وكتب عبر «فيسبوك»، «هذا التقييم لا يعكس موقفنا الحقيقي تجاهكم يا أقرب أصدقائنا في أوروبا. من المؤسف ألا تُعطى بولندا وليتوانيا أي نقطة، فالأوكرانيون يعطونكم 12 نقطة!».

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